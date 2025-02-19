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Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş 'Avrupa Bizi Kıskanıyor' Sözüne İsyan Etti!

Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş 'Avrupa Bizi Kıskanıyor' Sözüne İsyan Etti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 13:43

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Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, sıkça dile getirilen 'Avrupa bizi kıskanıyor' söylemine sert tepki gösterdi. Ekonomik şartları karşılaştırarak, Türkiye’de alım gücünün düştüğüne dikkat çeken vatandaş, '200 TL ile yarım kilo et alamıyorsun, 200 Euro ile 25 kilo et alabiliyorsun. Kim kimi kıskanır?' diyerek isyan etti.

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Ekonomik koşullara vurgu yapan vatandaş, "Benim evimin altında bisiklet var, senin evinin altında Chevrolet var. Kim kimi kıskanır? Avrupa beni kıskanacak, hadi lan yürü oradan!" diye konuştu.

Ekonomik koşullara vurgu yapan vatandaş, "Benim evimin altında bisiklet var, senin evinin altında Chevrolet var. Kim kimi kıskanır? Avrupa beni kıskanacak, hadi lan yürü oradan!" diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kısa sürede dikkat çekerek tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kısa sürede dikkat çekerek tartışma yarattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Tamamda yetmedi mi bu haberler? Kaç kere daha yazacaksınız benzer saçmalıkları. Sakız orucu bozar mı sorusu gibi oldu. Haberlerle topluma ne değer katıyorsu... Devamını Gör

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