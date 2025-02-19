Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş 'Avrupa Bizi Kıskanıyor' Sözüne İsyan Etti!

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, sıkça dile getirilen 'Avrupa bizi kıskanıyor' söylemine sert tepki gösterdi. Ekonomik şartları karşılaştırarak, Türkiye’de alım gücünün düştüğüne dikkat çeken vatandaş, '200 TL ile yarım kilo et alamıyorsun, 200 Euro ile 25 kilo et alabiliyorsun. Kim kimi kıskanır?' diyerek isyan etti.