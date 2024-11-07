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Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Kutlamalarla Karşılık Aldı

Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Kutlamalarla Karşılık Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 22:13

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@pilottriderr adlı Instagram hesabından içerikler üreten motosiklet sürücüsü sırtına doğum günü olduğunu yazarak trafiğe çıktı. Yazıyı gören sürücülerden gelen karşılıklar ise pozitif enerjimizi yükseltti. Kısa sürede sosyal medyada etkileşim alan videoyu izleyenlerden de beğeni ve yorum yağmuru geldi. Pozitif enerjiyi yaymanın ve tebessüm ettirmenin ne kadar basit olduğunu gösteren videoya sizler de bayılacaksınız. Gelin detaylara geçelim.

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Kadının sırtına astığı kağıtta, “Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas” yazıyordu.

Kadının sırtına astığı kağıtta, “Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas” yazıyordu.

Kornaya basarak kutlayanların yanı sıra, motosikletli kadına hediye verenler de oldu.

Kornaya basarak kutlayanların yanı sıra, motosikletli kadına hediye verenler de oldu.

İşte detaylar 👇

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seremoni-.-

Çok saçma geldi, umarım bunu akım haline getirmezler 🫸