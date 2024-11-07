Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Kutlamalarla Karşılık Aldı

@pilottriderr adlı Instagram hesabından içerikler üreten motosiklet sürücüsü sırtına doğum günü olduğunu yazarak trafiğe çıktı. Yazıyı gören sürücülerden gelen karşılıklar ise pozitif enerjimizi yükseltti. Kısa sürede sosyal medyada etkileşim alan videoyu izleyenlerden de beğeni ve yorum yağmuru geldi. Pozitif enerjiyi yaymanın ve tebessüm ettirmenin ne kadar basit olduğunu gösteren videoya sizler de bayılacaksınız. Gelin detaylara geçelim.