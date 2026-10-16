İtalya'da Binlerce Öğrenci Meloni'ye Hayır Günü İçin Sokaklara Çıktı: Roma'dan Verona'ya Eylem Dalgası
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Öğrenciler dört kentte yürüdü.
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Öğretmenler ve okul çalışanları grevdeydi.
Eylemciler yeni eğitim yasasına tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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