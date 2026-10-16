İtalya'da Binlerce Öğrenci Meloni'ye Hayır Günü İçin Sokaklara Çıktı: Roma'dan Verona'ya Eylem Dalgası

Göstericiler, Başbakan Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinin kabul ettiği yeni eğitim yasasına tepki gösterdi. Yasanın, İtalyanca dil becerisi yetersiz yabancı öğrencilerin sayısını sınırlamayı öngördüğü belirtiliyor.

Eylemciler, taleplerini Fransa'da eylül sonundan bu yana tekrarlanan öğrenci protestolarıyla da ilişkilendirdi ve oradaki öğrencilere destek mesajı verdi.