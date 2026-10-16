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İtalya'da Binlerce Öğrenci Meloni'ye Hayır Günü İçin Sokaklara Çıktı: Roma'dan Verona'ya Eylem Dalgası

İtalya'da Binlerce Öğrenci Meloni'ye Hayır Günü İçin Sokaklara Çıktı: Roma'dan Verona'ya Eylem Dalgası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 23:28
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İtalya'nın birçok kentinde binlerce öğrenci, okullardaki koşulların iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktı. Gösteriler 'Meloni'ye Hayır Günü' adıyla anıldı. Öğretmenler ve okul çalışanları da ülke genelinde grev yaptı.

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Öğrenciler dört kentte yürüdü.

Öğrenciler dört kentte yürüdü.

Protestolar başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Torino ve Verona'da düzenlendi. Roma'da yürüyüşe katılan öğrenciler Kolezyum önünden geçti.

Öğrenciler, okullara daha fazla öğretmen atanmasını, okul binalarının ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

Öğretmenler ve okul çalışanları grevdeydi.

Öğretmenler ve okul çalışanları grevdeydi.

Öğrencilerin sokağa çıktığı günde öğretmenler ve okul çalışanları ülke genelinde grevlere katıldı. Grevdeki çalışanlar ücret artışı ve güvencesiz istihdamın iyileştirilmesi talebini dile getirdi.

Eylemciler yeni eğitim yasasına tepki gösterdi.

Eylemciler yeni eğitim yasasına tepki gösterdi.

Göstericiler, Başbakan Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinin kabul ettiği yeni eğitim yasasına tepki gösterdi. Yasanın, İtalyanca dil becerisi yetersiz yabancı öğrencilerin sayısını sınırlamayı öngördüğü belirtiliyor.

Eylemciler, taleplerini Fransa'da eylül sonundan bu yana tekrarlanan öğrenci protestolarıyla da ilişkilendirdi ve oradaki öğrencilere destek mesajı verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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