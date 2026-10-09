Liège'de Öğrenci Protestoları Sürüyor: Üçten Fazla Kişinin Toplanması Yasaklandı

Liège polisine göre 1 Ekim'den bu yana 194 kişi gözaltına alındı ve bunların 114'ü reşit değil. Gözaltıların 158'i idari, 36'sı adli nitelikte ve aynı dönemde 43 polis memuru yaralandı. 8 Ekim'de kent merkezinde olaylar yeniden çıkmış, o günün ardından 87 kişi gözaltına alınmıştı. Yerel polis, son günlerde şiddetin ve olaylara karışanların sayısının arttığını, öğrenci olmayan profillerin gösterilere daha fazla katıldığını bildirdi. Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin ise Belga'ya göre Liège'deki basın toplantısında kentte Antifa tarzı bir hareketin etkin olduğunu söyledi ve yetişkinlerin çocukları şiddet içeren siyasi mesajlar vermek için manipüle ettiğini savundu.