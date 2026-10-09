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Liège'de Öğrenci Protestoları Sürüyor: Üçten Fazla Kişinin Toplanması Yasaklandı

Liège'de Öğrenci Protestoları Sürüyor: Üçten Fazla Kişinin Toplanması Yasaklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 17:49
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Belçika'nın Liège kentinde eğitimdeki tasarruf planlarına karşı başlayan öğrenci protestoları kent yönetimini olağanüstü bir karara götürdü. Belediye başkanı, bazı istisnalar dışında üçten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Polis ise 1 Ekim'den bu yana gözaltı sayısının yüzü aştığını ve onlarca polisin yaralandığını bildirdi.

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Yasak cuma sabahı 06.00'da başladı.

Yasak cuma sabahı 06.00'da başladı.

Liège Belediye Başkanı Willy Demeyer, 9 Ekim sabahı saat 06.00'dan itibaren kent sınırları içinde üçten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladığını duyurdu. Aynı hanede yaşayanlar, yanında ebeveyni ya da yasal sorumlusu bulunan çocuklar, izin verilmiş gösterilere katılanlar ve mesleki faaliyetini sürdürenler yasağın dışında kaldı. Demeyer yazılı açıklamasında Liège halkının, öğrencilerin, esnafın ve kentin tüm sakinlerinin güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti. Yasağın ne kadar süreceği ve uymayanlara hangi cezanın uygulanacağı haberde yer almıyor.

Gözaltı sayısı 194'e ulaştı.

Gözaltı sayısı 194'e ulaştı.

Liège polisine göre 1 Ekim'den bu yana 194 kişi gözaltına alındı ve bunların 114'ü reşit değil. Gözaltıların 158'i idari, 36'sı adli nitelikte ve aynı dönemde 43 polis memuru yaralandı. 8 Ekim'de kent merkezinde olaylar yeniden çıkmış, o günün ardından 87 kişi gözaltına alınmıştı. Yerel polis, son günlerde şiddetin ve olaylara karışanların sayısının arttığını, öğrenci olmayan profillerin gösterilere daha fazla katıldığını bildirdi. Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin ise Belga'ya göre Liège'deki basın toplantısında kentte Antifa tarzı bir hareketin etkin olduğunu söyledi ve yetişkinlerin çocukları şiddet içeren siyasi mesajlar vermek için manipüle ettiğini savundu.

Üniversite kent merkezindeki binalarını kapattı.

Üniversite kent merkezindeki binalarını kapattı.

Cuma günü Liège Üniversitesi önünde 350 ile 400 kişi toplandı, katılımcıların hem üniversite hem ortaöğretim öğrencisi olduğu belirtildi. Üniversite durum ve riskler ışığında kent merkezindeki binalarını kapattı, esnaf da vitrinlerini korumak için paneller yerleştirmeye başladı. Brüksel'in Schaerbeek semtindeki Saint-Dominique Ortaokulu'nda da öğrenciler protesto düzenledi ve eylemlerini cuma günü de sürdürüp ardından ulusal gösteriye katılacaklarını açıkladı. Eylemler Fransa'daki öğrenci protestolarının ardından önce Liège'de, sonra diğer Belçika kentlerinde başladı ve Fransızca konuşulan Valon-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitimdeki bütçe kesintilerine ve reformlarına tepki olarak sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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