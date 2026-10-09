Liège'de Öğrenci Protestoları Sürüyor: Üçten Fazla Kişinin Toplanması Yasaklandı
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Belçika'nın Liège kentinde eğitimdeki tasarruf planlarına karşı başlayan öğrenci protestoları kent yönetimini olağanüstü bir karara götürdü. Belediye başkanı, bazı istisnalar dışında üçten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Polis ise 1 Ekim'den bu yana gözaltı sayısının yüzü aştığını ve onlarca polisin yaralandığını bildirdi.
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Yasak cuma sabahı 06.00'da başladı.
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Gözaltı sayısı 194'e ulaştı.
Üniversite kent merkezindeki binalarını kapattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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