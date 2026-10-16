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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 17 - 18 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 17 - 18 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 23:12
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  17 - 18 Ekim'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Rapunzel Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekân: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi (Tuzla)

  • Açıklama: Klasik Grimm Kardeşler masalından sahneye uyarlanan bu müzikli yapım, kuleye hapsedilen Rapunzel'in cesaret ve merak dolu serüvenini odağına almaktadır. Renkli kostümleri ve dinamik kurgusuyla minik izleyicilere yardımlaşmanın, sevginin ve sınırları aşan kararlılığın değerini aşılamaktadır.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekân: Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi (Beşiktaş)

  • Açıklama: Gizemli çikolata fabrikasının kapılarını aralayan bu tiyatro uyarlaması, Charlie ve arkadaşlarının sihirli tatlar eşliğinde yaşadığı maceraları sahneye taşımaktadır. İnteraktif anlatımı ve mizahi unsurlarıyla çocuklara dürüstlük, tevazu ve aile içi dayanışmanın hayati önemini eğlenceli bir dille kazandırmaktadır.

Komşum Viyol Ailesi

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekân: Maximum Uniq Box (Sarıyer)

  • Açıklama: Yaylı çalgıların teatral karakterlerle somutlaştırıldığı eser, enstrüman ailesinin eğlenceli gündelik ilişkilerini sahneye yansıtmaktadır. Çocukların klasik müzik enstrümanlarını işitsel ve görsel olarak yakından tanımasını sağlarken komşuluk ve empati erdemlerini pekiştirmektedir.

Önüm Arkam Duygularım Sobe

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 14:00

  • Mekân: DasDas İstinyePark Açık Sahne (Sarıyer)

  • Açıklama: Erken çocukluk evresindeki hislerin anlaşılmasına odaklanan yapım, neşe, öfke, korku ve şaşkınlık gibi temel duyguları eğlenceli bir dramatik kurguyla işlemektedir. Sahnedeki etkileşimli oyun dili, çocukların iç dünyalarını tanıyarak duygularını özgürce ve sağlıklı biçimde dışa vurmalarına rehberlik etmektedir.

Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi / BAKSM (Beylikdüzü)

  • Açıklama: Sahneyi dev bir laboratuvara dönüştüren bu interaktif gösteri, görsel deneyler ve mizahi anlatımlarla fen bilimlerini çocuklar için çekici kılmaktadır. Seyircilerin aktif katılımıyla yürütülen deneyler, çocuklarda sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisini ve bilimsel merak duygusunu güçlendirmektedir.

The Illusionist - Enver Ertaş

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Ataşehir)

  • Açıklama: Çağdaş sahne teknolojileri ile geleneksel illüzyon sanatını birleştiren prodüksiyon, yüksek tempolu el çabukluğu ve görsel efektleri bir araya getirmektedir. Seyircilerin doğrudan dahil edildiği interaktif kurgusuyla hem çocuklara hem de yetişkinlere hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sahne tecrübesi yaşatmaktadır.

Winnie the Pooh

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 13:00

  • Mekân: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi (Beşiktaş)

  • Açıklama: Yüz Hektar Ormanı sakinlerinin sıcacık hikayesini tiyatroya aktaran oyun, sevimli ayı Pooh ve arkadaşlarının maceralarını sahneye taşımaktadır. Karşılıksız dostluk, paylaşma ve farklılıklara saygı temalarını işleyen yapım, çocuklara sevgi dolu bir dünya perspektifi kazandırmaktadır.

Bilim Macerası Kulübü: Profesör & Bulut

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Maltepe)

  • Açıklama: Çılgın bir profesör ile meraklı kedi Bulut'un deneyleri etrafında şekillenen oyun, yaşanan aksilikleri kahkaha dolu bir serüvene dönüştürmektedir. Çocukları yalnızca izleyici kılmayıp keşfetmeye davet eden yapısıyla temel bilimsel kavramların eğlenerek öğrenilmesini desteklemektedir.

Sihirli Kütüphane

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 12:00 ve 14:00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi / CKM B Salonu (Kadıköy)

  • Açıklama: Sayfaların arasından canlanan masal kahramanlarını sahneye taşıyan bu tiyatro yapımı, okuma sevgisini düşsel bir yolculuk eşliğinde aşılamaktadır. Karakterlerin maceraları üzerinden edebiyatın büyülü dünyasını tanıtan eser, çocukların hayal gücünü ve kitaplara yönelik ilgisini beslemektedir.

Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu'

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi / CKM A Salonu (Kadıköy)

  • Açıklama: Nostaljik kukla karakterlerinin kaybolan kurabiyelerin izini sürdüğü oyun, tempo dozu yüksek ve neşeli bir dedektiflik hikayesi sunmaktadır. Minik izleyicilerin ipuçlarını çözerek olay örgüsüne katıldığı kurgu, ekip çalışması ile dürüstlük kavramlarını pekiştirmektedir.

80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 14:00

  • Mekân: Kozzy KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi (Kozyatağı)

  • Açıklama: Jules Verne'in ünlü romanından uyarlanan oyun, Phileas Fogg ve yol arkadaşının zamanla yarıştığı coğrafi seyahati sahneye yansıtmaktadır. Farklı kültürleri ve dünya coğrafyasını tanıtan dinamik kurgusuyla çocukların yeni dünyaları keşfetme arzusunu canlandırmaktadır.

Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 13:00, 15:00 ve 17:00

  • Mekân: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2 (Ataşehir)

  • Açıklama: Sevilen animasyon karakterlerini canlı performansla çocuklarla buluşturan yapım, Kuromi için hazırlanan neşeli parti serüvenini konu almaktadır. Hareketli danslar ve neşeli müziklerle bezenen gösteri, miniklere dayanışma ve arkadaşlık bağlarının kıymetini hatırlatmaktadır.

Usta Hop'un Oyuncakçısı

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 14:00

  • Mekân: Taksim İstiklal Sahne (Beyoğlu)

  • Açıklama: Bir oyuncak ustasının nostaljik atölyesinde canlanan mekanik ve ahşap figürleri anlatan oyun, el emeğinin değerini sıcacık bir dille sahnelemektedir. Hazır tüketime karşı üretkenliği ve geleneksel zanaat sevgisini önceleyen anlatım, çocuklara emeğin kutsallığını kavratmaktadır.

Gizemli Harita ve Kayıp Hazine

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 12:00

  • Mekân: Taksim İstiklal Sahne (Beyoğlu)

  • Açıklama: Park gezisi esnasında gizemli bir harita bulan iki kardeşin serüvenini işleyen bu tiyatro oyunu, çocukları heyecanlı bir hazine arayışına ortak etmektedir. Bulmacalar, danslar ve şarkılarla örülü interaktif yapısı sayesinde problem çözme ve ortak hareket etme bilincini geliştirmektedir.

Lili ve Kiki

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 13:00

  • Mekân: Taksim İstiklal Sahne (Beyoğlu)

  • Açıklama: İki sevimli dostun doğayı koruma gayretlerini konu alan gösteri, minik izleyicilere ekolojik bilinç ve çevre duyarlılığı aşılamaktadır. Rengarenk sahne tasarımı ve neşeli diyaloglarıyla çocukların doğal yaşamla kalıcı bir duygusal bağ kurmalarını sağlamaktadır.

Pinkfong Baby Shark Live Show

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 15:00

  • Mekân: House of Performance / HoP Sahne (Bakırköy)

  • Açıklama: Dünyaca ünlü deniz altı karakterlerinin sahneye taşındığı prodüksiyon, çocuklara yüksek enerjili ve ritmik bir canlı gösteri sunmaktadır. Eğlenceli koreografileri ve akılda kalıcı melodileriyle özellikle erken çocukluk grubunun motor koordinasyon ve neşesini desteklemektedir.

Sihirbaz & Vantrilok Burak PARLI Show

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 13:00

  • Mekân: Bakırköy House of Performance Alt Sahne (Bakırköy)

  • Açıklama: Vantrilok kuklaları ile illüzyon numaralarının harmanlandığı gösteri, çocukları kahkaha dozu yüksek interaktif skeçlerle buluşturmaktadır. Seyircilerin sahneye davet edildiği dinamik kurgusu, çocukların sahne sanatlarına ilgi duymasını ve sosyal özgüven kazanmasını temin etmektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00 (Maltepe); 18 Ekim Pazar, Saat 14:00 (Şişli)

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (17 Ekim) ve Trump Sahne (18 Ekim)

  • Açıklama: Rekor dinlenme sayılarına ulaşan çocuk şarkısından esinlenen pedagog onaylı bu müzikal, denizlerin temiz tutulması ve çevre bilincini odağına almaktadır. Yummi ve Benekli gibi sevimli deniz canlılarının serüvenleri üzerinden dostluk, paylaşma ve diş sağlığı gibi temel alışkanlıklar neşeli bestelerle aktarılmaktadır.

Neşeli Hayvanlar Müzikali

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekân: Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi (Başakşehir)

  • Açıklama: Doğanın sevimli canlılarını sahneye taşıyan prodüksiyon, hayvan sevgisi ve biyoçeşitlilik kavramlarını neşeli melodilerle ele almaktadır. Rengarenk kostümler ve ritmik danslar eşliğinde sunulan müzikal, çocukların işitsel estetik anlayışını ve doğaya karşı empati duygusunu pekiştirmektedir.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 13:00

  • Mekân: House of Performance / HoP Sahne (Bakırköy)

  • Açıklama: Yaramaz Maşa ve sabırlı Koca Ayı'nın sürpriz kutlama hazırlıklarını sahneye taşıyan eser, eğlenceli aksiliklerle dolu tempolu bir müzikaldir. Canlı performanslar ve zengin orkestrasyon eşliğinde sunulan kurgu, çocuk izleyicilere yüksek enerjili ve keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaktadır.

Küçük Dinleyiciler, Büyük Eserler: Piyanoya ile Bebek Konserleri

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 11:00

  • Mekân: DasDas Alternatif Sahne (Ataşehir)

  • Açıklama: Bebeklik ve erken çocukluk dönemini akustik piyano tınılarıyla buluşturan konser, klasik müziğin yatıştırıcı ve geliştirici gücünü kullanmaktadır. Minik dinleyicilerin duyusal algı eşiklerine uygun hazırlanan seçki, erken yaşta nitelikli müzik kulağı ve estetik farkındalık oluşumunu desteklemektedir.

Renkli Sesler Çocuk Operası

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 14:00 ve 15:30

  • Mekân: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu (Üsküdar)

  • Açıklama: Seslerin tekdüzeleştiği bir evrende geçen eser, sihirbaz Okyo'nun herkese özel tınılar kazandırmasıyla farklılıkların zenginliğini sahnelemektedir. Alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanan opera, çocukların çok sesli müzik kültürünü tanımasına ve duygularını sesle ifade etmesine katkı sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Seanslar: 11:00, 13:00, 15:00 ve 17:00

  • Mekân: Cinetime ÖzdilekPark İstanbul ve İstanbul Geneli Vizyon Salonları

  • Açıklama: Tarihin akışını korumakla görevli çocuk dedektiflerin maceralarını anlatan yapım, Tarihi Yarımada'nın kültürel mirasını perdeye getirmektedir. Gizem ve aksiyonu harmanlayan yerli animasyon dili, çocuklara yaşadıkları kentin tarihini sevdirerek kültürel aidiyet bilinci aşılamaktadır.

Unutulmuş Ada

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Gün Boyu Matine Seansları

  • Mekân: İstanbul Genelindeki Seçkin Sinema Salonları

  • Açıklama: Keşfedilmemiş bir adada mahsur kalan sevimli karakterlerin serüvenini işleyen film, sürükleyici görsel dünyasıyla öne çıkmaktadır. Doğa olaylarına karşı dayanışma ve problem çözme temalarını vurgulayan anlatım, çocukların çevre bilincini ve ekip ruhunu kuvvetlendirmektedir.

Robu 404

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Gün Boyu Matine Seansları

  • Mekân: İstanbul Genelindeki Seçkin Sinema Salonları

  • Açıklama: Üretiminde minik bir aksaklık yaşanan sevimli bir robotun kimlik arayışını anlatan yapım, eğlenceli bir bilim kurgu animasyonudur. Kusurların birer özgünlük olduğunu naifçe aktaran senaryo, çocukların farklılıklara karşı hoşgörülü ve empatik bir bakış açısı kazanmasını sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Buluşum Senin Elinde: Yaratıcı Drama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 16:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi / AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim)

  • Açıklama: Oyuncu Gamze Dar rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede çocuklar, kendi icat hikayelerini dörderli gruplar halinde doğaçlama olarak sahnelemektedir. Yaratıcı drama teknikleriyle zenginleştirilen çalışma, katılımcıların ifade yeteneklerini, özgüvenlerini ve takım halinde üretme becerilerini geliştirmektedir.

Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 12:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi / AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim)

  • Açıklama: Katılımcı çocukların diyafram nefesi, dik duruş ve doğru diksiyon teknikleriyle tanıştığı bu program, pedagojik bir vokal keşif sürecidir. Atölye sonunda mini koro performansı sergilenerek çocukların topluluk önünde ses uyumu yakalaması ve müzikal özgüven kazanması sağlanmaktadır.

Benim Manzaram / Dokulu Tuval Çalışması Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 14:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi / AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim)

  • Açıklama: Deniz kumu, kil, pamuk ve tıraş köpüğü gibi çeşitli malzemelerin kullanıldığı çalışma, doğa manzaralarını üç boyutlu tuvallere taşımaktadır. Dokunsal deneyimleri sanatsal üretimle buluşturan atölye, çocukların mekansal derinlik algısını ve görsel estetik yaratıcılığını üst seviyeye çıkarmaktadır.

Miniklerle Cadılar Bayramı & Pizza Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Gün Boyu Rezervasyonlu Seanslar

  • Mekân: PizzaExpress DasDas Ataşehir (Anadolu) ve PizzaExpress Nişantaşı (Avrupa)

  • Açıklama: Renkli kostümlerle katılım sağlayan miniklerin usta şefler eşliğinde hamur açtığı bu gastronomi etkinliği, mutfak becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocukların ince motor yeteneklerini pekiştiren tasarım süreci, eğlenceli ve paylaşımcı bir ortamda akranlarıyla sosyalleşmelerine fırsat tanımaktadır.

Sis Mama Anne-Bebek Kanguru Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 18 Ekim Pazar, Saat 16:30

  • Mekân: Dance and More Stüdyosu (Ataşehir)

  • Açıklama: Annelerin bebekleriyle kanguru kullanarak müzik eşliğinde hareket ettiği seans, güvenli bağlanma mekanizmasını ritimle desteklemektedir. Bebeğin ritim algısını geliştirirken anneye hafif tempolu fiziksel hareket olanağı sunan çalışma, duygusal iletişimi kuvvetlendirmektedir.

İBB Sahnebüs Gezici Çocuk Gösterileri ve Atölye Kuşağı

  • Tarih ve Saat: 17 Ekim Cumartesi, Saat 13:00 - 18:00 Arası

  • Mekân: Nişantepe Etkinlik Alanı (Çekmeköy)

  • Açıklama: Sokak oyunları, illüzyon, jonglörlük, kukla ve balon şovlarını mahallelere ulaştıran gezici etkinlik, açık havada zengin bir sanat kuşatması sunmaktadır. Çok yönlü sahne gösterileri ve interaktif atölyelerle donatılan buluşma, çocukların fiziksel enerjilerini sosyalleşerek boşaltmalarına zemin hazırlamaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

KidZania İstanbul (Çocuk Meslek ve Eğlence Şehri)

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 10:00 - 20:00

  • Mekân: Akasya AVM, Acıbadem (Üsküdar)

  • Açıklama: Gerçek hayatın çocuk ölçeğindeki simülasyonu olan bu merkez, 60'tan fazla meslek biriminde çocuklara uygulamalı iş deneyimi sunmaktadır. Finansal okuryazarlık, takım ruhu ve mesleki sorumluluk bilincini pekiştiren ortam, çocukların kendi kararlarını alma becerisini geliştirmektedir.

Vialand Tema Park (İsfanbul)

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 11:00 - 21:00

  • Mekân: Yeşilpınar, Eyüpsultan

  • Açıklama: Geniş açık hava yerleşkesinde yer alan hız trenleri, masal tünelleri ve su parkurları, Türkiye'nin ilk entegre tema parkı hüviyetini taşımaktadır. Her yaş seviyesine hitap eden zengin ünite yelpazesi, ailelerin gün boyu adrenalini yüksek ve güvenli bir eğlence tecrübesi yaşamasını sağlamaktadır.

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 10:00 - 21:00

  • Mekân: Metropol İstanbul AVM (Ataşehir)

  • Açıklama: Geniş trambolin sahaları, sünger havuzları ve tırmanma kulelerinden oluşan dev kapalı oyun alanı, modern bir macera parkuru sunmaktadır. Çocukların kaba motor koordinasyonlarını, esnekliklerini ve bedensel dengelerini sınamalarına olanak tanıyan emniyetli bir fiziksel aktivite merkezidir.

Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 10:00 - 22:00

  • Mekân: Emaar Square Mall (Üsküdar)

  • Açıklama: Binlerce deniz canlısını barındıran dev tünel akvaryumu ve tematik nehir bölümleri, okyanus ekosistemini gözler önüne sermektedir. Köpekbalıkları ve rengarenk balıkların yaşam alanlarını yakından izleme fırsatı, çocuklarda deniz biyolojisine ve çevre korumaya yönelik merak uyandırmaktadır.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 10:00 - 18:30

  • Mekân: Göztepe, Kadıköy

  • Açıklama: Tarihi bir köşkte 1700'lü yıllardan günümüze dek üretilen binlerce oyuncağı sergileyen müze, dünya kültür tarihini çocuksu bir bakışla sunmaktadır. Oyuncakların dönemsel gelişimini gözler önüne seren koleksiyon, çocukların hayal gücünü genişletirken ailelere kuşaklar arası bir nostalji köprüsü kurmaktadır.

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 10:00 - 18:00

  • Mekân: Hasköy, Beyoğlu (Haliç Kıyısı)

  • Açıklama: Haliç kıyısındaki tarihi binalarda gerçek uçaklar, denizaltılar, lokomotifler ve otomobilleri sergileyen yerleşke, kapsamlı bir sanayi mirası müzesidir. Çocukların mekanik ve fizik düzeneklerini bizzat çalıştırabildiği deney alanları, fen bilimleri ve mühendislik dallarına yönelik ilgiyi canlı tutmaktadır.

Miniatürk (Minyatür Türkiye Parkı)

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 09:00 - 18:00

  • Mekân: Örnektepe, Beyoğlu

  • Açıklama: Anadolu ve Osmanlı coğrafyasındaki abidevi mimari eserlerin 1/25 oranındaki detaylı maketlerini barındıran açık hava parkıdır. Sesli anlatım cihazlarıyla desteklenen yürüyüş rotası, çocukların zengin tarihi ve mimari mirası adeta devler diyarındaymışçasına öğrenmelerini sağlamaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

  • Tarih ve Saat: 17 ve 18 Ekim Hafta Sonu Boyunca, Saat 08:00 - 22:00

  • Mekân: Topkapı Kültür Parkı (Zeytinburnu)

  • Açıklama: Tam kubbe yüzeyindeki 360 derecelik panoramik freskleri ve çevresel ses efektleriyle donatılan müze, İstanbul'un fethini üç boyutlu bir gerçeklikle canlandırmaktadır. Katılımcıları fethin tam merkezindeymiş gibi hissettiren teknolojik düzenek, çocukların tarihi hadiseleri görsel bir derinlikle kavramasına öncülük etmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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