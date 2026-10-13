Doğumdan 3 Saat Sonra Panama Depremine Yakalanan Bir Kadın Tahliye Anlarını Paylaştı

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Orta Amerika peş peşe depremlerle sarsıldı. 9 Ekim'de Panama'yı vuran güçlü deprem pek çok bölgede yıkıma sebep oldu. Ülkede birçok hastane tahliye edilmek zorunda kaldı. Üstelik ana sarsıntıyı izleyen saatlerde gelen artçılar, binalardan çıkan insanların gün boyu tedirgin bir bekleyiş yaşamasına yol açtı.
'isabellaeisenmann' isimli içerik üreticisi, doğum yapmasından yalnızca 3 saat sonra 7.7 büyüklüğündeki depreme yakalandığı anları paylaştı. Hastane yatağıyla birlikte dışarı çıkarılan anne, gün içinde yaşanan üç tahliyenin ardından sağlıklı olduklarını belirtti.
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Peki Panama'daki depremde neler yaşandı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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