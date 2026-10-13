Doğumdan 3 Saat Sonra Panama Depremine Yakalanan Bir Kadın Tahliye Anlarını Paylaştı

Panama'da 9 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem, ülkenin büyük bölümünde hissedildi. Sarsıntının ardından birkaç ülke için olası tsunami uyarısı yapıldı. İlk sarsıntının ardından artçılar gün boyu sürdü. Videoda da görüldüğü üzere öğleden sonra 6.9, gece ise 6.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

Depremin en çok etkilediği yerlerin başında hastaneler geldi. Birçok hastanede hastalar ve sağlık çalışanları dışarı çıkarıldı, tedaviler açık alanlarda ve çadırlarda sürdürüldü. Hamile kadınlar ve acil müdahale gerektiren hastalar ise öncelikli gruplar arasında yer aldı.

Videoyu paylaşan kadın da durumun ciddiyetini bir kere daha gözler önüne serdi. Doğumun ardından anne, anestezinin etkisinin geçmesi ve tansiyon, nabız, kanama gibi değerlerin takip edilmesi için bir süre gözlem altında tutuluyor. Bacaklardaki his genellikle birkaç saat içinde geri dönüyor. İlk 24 saat içinde kısa yürüyüşler yapılması gerekiyor. Haliyle bu kadar erken bir dönemde yatağıyla birlikte tahliye edilmek, hem anne hem de sağlık ekipleri için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Annenin, durumlarının iyi olduğunu belirtmesi, tüm bu kaosun arasında izleyenlerin de yüreğine su serpti.