Karadeniz'in Derinliklerinde Keşfedildi: Uzay Araştırmalarına Işık Tutabilir
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ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibi, Karadeniz'in oksijensiz su kütlesinin üst sınırında demir ve manganca zengin parçacık bulutları tespit etti. Araştırmacılar, bu oluşumun hem Karadeniz'in geleceği hem de Güneş Sistemi'ndeki okyanuslar açısından ipuçları sunabileceğini belirtiyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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ODTÜ ekibi, Sakarya Nehri'nin döküldüğü bölgeden yaklaşık 150 kilometre açıkta bir haftalık sefer yaptı.
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Parçacık bulutları, yaklaşık 100 metre derinlikten sonra başlayan oksijensiz su kütlesinin sınırında oluşuyor.
Araştırmacılar, bulgunun nanoteknoloji ve uzay araştırmaları için referans oluşturabileceğini belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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