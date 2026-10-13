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Karadeniz'in Derinliklerinde Keşfedildi: Uzay Araştırmalarına Işık Tutabilir

Karadeniz'in Derinliklerinde Keşfedildi: Uzay Araştırmalarına Işık Tutabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 18:04
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ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibi, Karadeniz'in oksijensiz su kütlesinin üst sınırında demir ve manganca zengin parçacık bulutları tespit etti. Araştırmacılar, bu oluşumun hem Karadeniz'in geleceği hem de Güneş Sistemi'ndeki okyanuslar açısından ipuçları sunabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

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ODTÜ ekibi, Sakarya Nehri'nin döküldüğü bölgeden yaklaşık 150 kilometre açıkta bir haftalık sefer yaptı.

ODTÜ ekibi, Sakarya Nehri'nin döküldüğü bölgeden yaklaşık 150 kilometre açıkta bir haftalık sefer yaptı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, oluşumu 7-8 yıldır takip ettiklerini, son 3 yılda ise Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) desteğiyle daha ayrıntılı çalıştıklarını söyledi.

Ağustos ayının son haftasında Karadeniz'de bir haftalık bilimsel yaz seferi yapıldı. Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden yaklaşık 150 kilometre açığa uzanan hatta farklı istasyonlarda dikey ölçümler alındı ve özel sensörlerle parçacık bulutları yerinde tespit edildi.

Parçacık bulutları, yaklaşık 100 metre derinlikten sonra başlayan oksijensiz su kütlesinin sınırında oluşuyor.

Parçacık bulutları, yaklaşık 100 metre derinlikten sonra başlayan oksijensiz su kütlesinin sınırında oluşuyor.

Yücel'e göre bulutlar, Karadeniz'de yaklaşık 100 metre derinlikten sonra başlayan oksijensiz su kütlesi ile oksijenli üst tabaka arasındaki sınırda oluşuyor. Yücel, bu bölgenin dünyanın en büyük oksijensiz deniz hacmi olduğunu belirtiyor.

Parçacıkların kaynağı kıyıdan gelen partiküller ve atmosferik tozlar. Bu malzemeler Karadeniz'in özel koşullarında çözünüp yeniden çökelerek açık denizde birikiyor. Yücel, 'Özellikle demir ve manganı yüksek düzeyde bulduk' diyor; bakır, çinko, tungsten ve molibden de tespit edildi. Parçacıkların bir kısmı mikro, önemli bir bölümü nano boyutta ve su normal görünüyor.

Araştırmacılar, bulgunun nanoteknoloji ve uzay araştırmaları için referans oluşturabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, bulgunun nanoteknoloji ve uzay araştırmaları için referans oluşturabileceğini belirtiyor.

Nanoteknoloji ve malzeme bilimi için yeni mekanizmalar sunabileceği, enerji, batarya, mikroçip ve elektronik alanlarında yeni malzemelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Güneş Sistemi'nde yeni keşfedilen okyanuslardan püskürtülen malzemelerin analizinde de referans olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan iklim değişikliğine bağlı şiddetli fırtınalar karışımı artırırsa, metal yüklü tabakanın yüzeye yaklaşabileceği ve bazı balık türleri için toksik olabileceği uyarısı yapılıyor. Metal kirliliğinin kıyıyla sınırlı kalmayabileceği de vurgulanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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