Karadeniz'in Derinliklerinde Keşfedildi: Uzay Araştırmalarına Işık Tutabilir

Yücel'e göre bulutlar, Karadeniz'de yaklaşık 100 metre derinlikten sonra başlayan oksijensiz su kütlesi ile oksijenli üst tabaka arasındaki sınırda oluşuyor. Yücel, bu bölgenin dünyanın en büyük oksijensiz deniz hacmi olduğunu belirtiyor.

Parçacıkların kaynağı kıyıdan gelen partiküller ve atmosferik tozlar. Bu malzemeler Karadeniz'in özel koşullarında çözünüp yeniden çökelerek açık denizde birikiyor. Yücel, 'Özellikle demir ve manganı yüksek düzeyde bulduk' diyor; bakır, çinko, tungsten ve molibden de tespit edildi. Parçacıkların bir kısmı mikro, önemli bir bölümü nano boyutta ve su normal görünüyor.