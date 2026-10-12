Jawline Egzersizini Abartan Bir Gencin Çenesinin Son Hali Resmen Şoke Etti!

Son yıllarda sosyal medyada yüz hatlarını belirginleştirmek için yapılan jawline egzersizlerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Özellikle daha keskin bir çene hattına sahip olmak isteyenlerin denediği bu yöntemler, zaman zaman oldukça ilginç görüntülere de sahne oluyor. Bu kez jawline egzersizlerini fazlasıyla ileri götürdüğü belirtilen bir genç, çenesinin son haliyle dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki genç, alışık olduğumuz çene hattı görünümünün biraz dışına çıkmış durumdaydı. Çenesinin iki yanında oluşan belirgin çıkıntılar ve yüzünün alt kısmındaki geniş görünüm, jawline egzersizlerinin ne kadar ileri götürülebileceği sorusunu akıllara getirdi. Peki çene kaslarını sürekli çalıştırmak gerçekten böyle bir değişime neden olabilir?