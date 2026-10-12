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Jawline Egzersizini Abartan Bir Gencin Çenesinin Son Hali Resmen Şoke Etti!

Jawline Egzersizini Abartan Bir Gencin Çenesinin Son Hali Resmen Şoke Etti!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 22:29
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Son yıllarda sosyal medyada yüz hatlarını belirginleştirmek için yapılan jawline egzersizlerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Özellikle daha keskin bir çene hattına sahip olmak isteyenlerin denediği bu yöntemler, zaman zaman oldukça ilginç görüntülere de sahne oluyor. Bu kez jawline egzersizlerini fazlasıyla ileri götürdüğü belirtilen bir genç, çenesinin son haliyle dikkat çekti. 

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki genç, alışık olduğumuz çene hattı görünümünün biraz dışına çıkmış durumdaydı. Çenesinin iki yanında oluşan belirgin çıkıntılar ve yüzünün alt kısmındaki geniş görünüm, jawline egzersizlerinin ne kadar ileri götürülebileceği sorusunu akıllara getirdi. Peki çene kaslarını sürekli çalıştırmak gerçekten böyle bir değişime neden olabilir?

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Buradan izleyebilirsiniz;

Peki jawline egzersizleri çene şeklini gerçekten değiştirebilir mi?

Peki jawline egzersizleri çene şeklini gerçekten değiştirebilir mi?

Jawline egzersizleri genellikle çiğneme kaslarını çalıştırarak çene hattını daha belirgin hale getirme amacıyla yapılıyor. Özellikle çenenin iki yanında bulunan masseter kası, yoğun kullanıldığında diğer kaslar gibi büyüyebiliyor. Bu durum bazı kişilerde yüzün alt kısmının daha geniş ve köşeli görünmesine yol açabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Çene kaslarının gelişmesi, çene kemiğinin şeklinin değiştiği anlamına gelmiyor. Üstelik sürekli sakız çiğnemek veya çeneyi zorlayan hareketleri tekrarlamak, çene ekleminde ağrıya ve çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Videodaki gencin görünümünün yalnızca egzersizlerden kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Yine de görüntüler, sosyal medyada popülerleşen güzellik trendlerinin ölçüsünü kaçırmadan önce olası etkilerini araştırmanın önemini hatırlatıyor.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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