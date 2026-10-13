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FC 27'de Oynadığı Bir Kişinin Arda Okan Kurtulan Olduğunu İddia Eden Oyuncu Haklı Çıktı

FC 27'de Oynadığı Bir Kişinin Arda Okan Kurtulan Olduğunu İddia Eden Oyuncu Haklı Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 18:07
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Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan, Süper Lig'deki performansıyla milli takıma ve Avrupa'ya göz kırparken sosyal medyada da farklı bir konuyla gündeme gelmişti. 

Bir gamer FC 272de oynadığı bir kişinin kullanıcı adını paylaşarak ve kadrosunda Arda Okan'ı tercih etmesini delil olarak sunup Arda Okan Kurtulan'la oynamış olabileceğini iddia etmişti. 

O iddiaya en resmi ağızdan yanıt da geldi.

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Arda Okan Kurtulan FC 27 kartını da yorumladı.

O tweetin haklı çıkması ise sosyal medyada bir kez daha paylaşımlarla yeni goygoylara neden oldu

O tweetin haklı çıkması ise sosyal medyada bir kez daha paylaşımlarla yeni goygoylara neden oldu

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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