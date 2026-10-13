FC 27'de Oynadığı Bir Kişinin Arda Okan Kurtulan Olduğunu İddia Eden Oyuncu Haklı Çıktı

Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan, Süper Lig'deki performansıyla milli takıma ve Avrupa'ya göz kırparken sosyal medyada da farklı bir konuyla gündeme gelmişti.

Bir gamer FC 272de oynadığı bir kişinin kullanıcı adını paylaşarak ve kadrosunda Arda Okan'ı tercih etmesini delil olarak sunup Arda Okan Kurtulan'la oynamış olabileceğini iddia etmişti.

O iddiaya en resmi ağızdan yanıt da geldi.