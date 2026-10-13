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UEFA Hakem Gözlemcisinden Suç Duyurusu: "Bu Durum Resmi Belgede Sahteciliktir"

UEFA Hakem Gözlemcisinden Suç Duyurusu: "Bu Durum Resmi Belgede Sahteciliktir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 17:37
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UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, aralarında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu. İşcan, 2022'de kendi adına UEFA'ya gerçeğe aykırı bir e-posta gönderildiğini öne sürüyor. İddiaya göre bu e-postanın hedefinde İşcan'ın uluslararası görevi vardı. Olayın merkezinde bir mazeret kaydı ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yer alıyor.

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Üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşcan, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve hakem Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendi adına UEFA'ya gerçeğe aykırı bir e-posta gönderildiğini öne süren İşcan, bu yolla uluslararası görevinin engellenmek istendiğini savunuyor.

UEFA'ya giden e-posta neydi?

UEFA'ya giden e-posta neydi?

İşcan'ın anlattığına göre 13 Mart 2022'de oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki görevi için 11 Mart'ta dilekçe verdi ve Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden 11-20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan bir mazeret kaydı oluşturdu. Dönemin MHK Başkanı Gündoğdu'dan talimat alan Özkan'ın ise İşcan adına UEFA'ya gerçeği yansıtmayan bir e-posta gönderdiği iddia ediliyor. Bu e-postada İşcan'ın 21 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında müsait olmadığı yazıyormuş.

UEFA'dan gelen e-postayla öğrendi.

UEFA'dan gelen e-postayla öğrendi.

İşcan, durumu UEFA'dan gelen e-postayla öğrendiğini ve ardından Özkan'la görüştüğünü şu ifadelerle anlattı:

'Özkan'ı arayıp tepki gösterdim. Daha sonra MHK, UEFA'ya düzeltme mesajı attı.'

Yaşananları resmi belgede sahtecilik olarak niteleyen İşcan, bilgisi ve onayı olmadan mazeret oluşturulduğunu da şu sözlerle dile getirdi:

'Bu şekilde bilgim, onayım ve rızam dışında adıma sahte mazeret uydurularak uluslararası görevim engellenmek istenmiştir. Bu durum resmi belgede sahteciliktir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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