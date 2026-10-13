UEFA Hakem Gözlemcisinden Suç Duyurusu: "Bu Durum Resmi Belgede Sahteciliktir"
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UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, aralarında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu. İşcan, 2022'de kendi adına UEFA'ya gerçeğe aykırı bir e-posta gönderildiğini öne sürüyor. İddiaya göre bu e-postanın hedefinde İşcan'ın uluslararası görevi vardı. Olayın merkezinde bir mazeret kaydı ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yer alıyor.
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Üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.
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UEFA'ya giden e-posta neydi?
UEFA'dan gelen e-postayla öğrendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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