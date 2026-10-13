Çin 2. Lig'de Sahaya İkinci Top Girdi, Pozisyon Sonucunda İki Top da Ağlara Gitti

Çizgi dışına çıkan bir topun ardından sahaya ikinci bir top girince oyun bir süre iki topla devam etti ve iki top da ağlara gitti. Foshan Nanshi kalecisi Xiaotian Shi'nin iki topun da kalesine doğru geldiğini gördüğü aktarıldı. Takımın oyuncusu Mame Mor Ndiaye ise hakemi ve oyuncuları durumdan haberdar etmek için toplardan birine vurup diğerine doğru gönderdi.

Karışıklık iptalle sonuçlandı.