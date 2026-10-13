Çin 2. Lig'de Sahaya İkinci Top Girdi, Pozisyon Sonucunda İki Top da Ağlara Gitti
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Çin 2. Lig'in 26. haftasında Shanxi Union, sahasında Foshan Nanshi'yi 5-1 yendi. Maçta bir topun çizgi dışına çıkmasının ardından yaşanan karışıklık, iki topun aynı anda ağlara gitmesiyle sonuçlandı.
Saha golden sonra karışırken 'iptal' kararı geldi.
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Pozisyon sosyal medyada da yankı uyandırdı.
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Sahada aynı anda iki top vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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