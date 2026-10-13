article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Çin 2. Lig'de Sahaya İkinci Top Girdi, Pozisyon Sonucunda İki Top da Ağlara Gitti

Çin 2. Lig'de Sahaya İkinci Top Girdi, Pozisyon Sonucunda İki Top da Ağlara Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 17:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin 2. Lig'in 26. haftasında Shanxi Union, sahasında Foshan Nanshi'yi 5-1 yendi. Maçta bir topun çizgi dışına çıkmasının ardından yaşanan karışıklık, iki topun aynı anda ağlara gitmesiyle sonuçlandı.

Saha golden sonra karışırken 'iptal' kararı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pozisyon sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Sahada aynı anda iki top vardı.

Sahada aynı anda iki top vardı.

Çizgi dışına çıkan bir topun ardından sahaya ikinci bir top girince oyun bir süre iki topla devam etti ve iki top da ağlara gitti. Foshan Nanshi kalecisi Xiaotian Shi'nin iki topun da kalesine doğru geldiğini gördüğü aktarıldı. Takımın oyuncusu Mame Mor Ndiaye ise hakemi ve oyuncuları durumdan haberdar etmek için toplardan birine vurup diğerine doğru gönderdi.

Karışıklık iptalle sonuçlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın