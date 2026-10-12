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Sosyal Medyada Çok Konuşulan İddia: Yayıncı Kuruluş Maçları 2006 Teknolojisiyle mi Çekiyor?

Sosyal Medyada Çok Konuşulan İddia: Yayıncı Kuruluş Maçları 2006 Teknolojisiyle mi Çekiyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 20:19
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Süper Lig'de en çok şikayet edilen konuların başında yayın kalitesi geliyor. Farklı liglerdeki görüntü kalitesi ülkemizi kıskandırırken, bazı anlarda Süper Lig'in yurt dışı yayınlarında bile farklı bir kalite görmek insanları düşündürüyor. 

Sosyal medyada bir kullanıcı ise sorunun adeta ana kaynağına ulaştı. Stadyumdaki kameranın fotoğrafını paylaşan kişi teknolojinin 2006'dan kalma olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu teknolojinin eksiklerini sıraladı. 

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Kameranın bugünün teknolojisinin çok gerisinde olduğu görülüyor.

Kamera bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Kamera bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor.

4K teknolojisinin yanı sıra gölgeli alanlarda da kamera büyük zaafiyet gösteriyor. Bu sebeple gündüz maçlarında kalite daha da düşüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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