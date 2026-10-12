Sosyal Medyada Çok Konuşulan İddia: Yayıncı Kuruluş Maçları 2006 Teknolojisiyle mi Çekiyor?

Süper Lig'de en çok şikayet edilen konuların başında yayın kalitesi geliyor. Farklı liglerdeki görüntü kalitesi ülkemizi kıskandırırken, bazı anlarda Süper Lig'in yurt dışı yayınlarında bile farklı bir kalite görmek insanları düşündürüyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı ise sorunun adeta ana kaynağına ulaştı. Stadyumdaki kameranın fotoğrafını paylaşan kişi teknolojinin 2006'dan kalma olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu teknolojinin eksiklerini sıraladı.

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