Sosyal Medyada Çok Konuşulan İddia: Yayıncı Kuruluş Maçları 2006 Teknolojisiyle mi Çekiyor?
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Süper Lig'de en çok şikayet edilen konuların başında yayın kalitesi geliyor. Farklı liglerdeki görüntü kalitesi ülkemizi kıskandırırken, bazı anlarda Süper Lig'in yurt dışı yayınlarında bile farklı bir kalite görmek insanları düşündürüyor.
Sosyal medyada bir kullanıcı ise sorunun adeta ana kaynağına ulaştı. Stadyumdaki kameranın fotoğrafını paylaşan kişi teknolojinin 2006'dan kalma olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu teknolojinin eksiklerini sıraladı.
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Kameranın bugünün teknolojisinin çok gerisinde olduğu görülüyor.
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Kamera bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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