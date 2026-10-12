Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Tam Adını Söyleyince Sergen Yalçın'dan Uyarı Geldi

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ancak yaşadığı sorunlar ve başarısız sonuçlar sonunda ekranlara geri dönen Sergen Yalçın her program sosyal medyaya asistler yapmaya devam ediyor. Yorumlarıyla zaman zaman izleyenleri güldüren Yalçın zaman zaman da tespitleriyle geniş kitleler tarafından haklı bulunuyor. Bu kez ismi üzerinden yaşadığı tartışma ilginç anlara sahne oldu.