Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Tam Adını Söyleyince Sergen Yalçın'dan Uyarı Geldi
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Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ancak yaşadığı sorunlar ve başarısız sonuçlar sonunda ekranlara geri dönen Sergen Yalçın her program sosyal medyaya asistler yapmaya devam ediyor. Yorumlarıyla zaman zaman izleyenleri güldüren Yalçın zaman zaman da tespitleriyle geniş kitleler tarafından haklı bulunuyor. Bu kez ismi üzerinden yaşadığı tartışma ilginç anlara sahne oldu.
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O anlar sosyal medyada da paylaşıldı:
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YouTube yorumlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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