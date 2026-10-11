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Bir İçerik Üreticisi Amerika'da Sağlıklı Beslenmenin Neden Bu Kadar Zor Olduğunu Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Amerika'da Sağlıklı Beslenmenin Neden Bu Kadar Zor Olduğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 13:01 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 13:43

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Dünyanın en büyük gıda pazarlarından biri olan Amerika'da market raflarına ve fast food zincirlerine baktığımızda, bolluğun her zaman sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırmadığını görüyoruz. Porsiyonlar büyüyor, ürün çeşitleri artıyor ancak taze ve işlenmemiş gıdalara ulaşmak aynı oranda kolaylaşmıyor ya da insanlar kolay kolay sağlıklı ürünlere yönelmiyor. İnsanların ne yediği kadar ne yemediği de mesele haline geliyor. 

'koprukuranlar' isimli içerik üreticisi, 'Amerika'da sağlıklı beslenmek neden bu kadar zor?' sorusunu yanıtladı. Sağlıklı ürünlerin pahalı olmasına ve insanların yaşadığı bu zorluğun sadece 'irade işi' olmadığına dikkat çekti. Anlattıkları, yemek alışkanlıklarımıza başka bir gözle bakmamızı sağladı.

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Peki hiper lezzetli gıdalar nedir?

Peki hiper lezzetli gıdalar nedir?

Market rafları dolu, tabaklar dolu ve her biri bir sonrakini yemek için bizi ikna etmeye çalışıyor. Hiper lezzetli gıdalar, yağ, tuz, şeker ve karbonhidratı beynimizi en çok ödüllendirecek oranlarda bir araya getiren ürünler.

Kansas Üniversitesi'nden araştırmacıların 2019'da Obesity dergisinde yayımladığı çalışmada üç kombinasyon esas alındı. Bunlar yağ ve sodyum, yağ ve basit şeker, karbonhidrat ve sodyumdu. Bu ölçütlere göre Amerika'da tüketilen gıdaları kapsayan veri tabanındaki 7 bin 757 ürünün yüzde 62'si hiper lezzetli kategoriye girdi. Sosis ve pastırmadan kek ve dondurmaya, krakerden patlamış mısıra kadar pek çok tanıdık ürün bu listede yer aldı. Düşük yağlı ya da şekersiz diye satılan ürünlerin yaklaşık yarısı da aynı kategoriye girdi. Tüm bu tablo, sağlıklı beslenme meselesinin yalnızca kişisel iradeye bağlanamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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