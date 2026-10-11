Bir İçerik Üreticisi Amerika'da Sağlıklı Beslenmenin Neden Bu Kadar Zor Olduğunu Anlattı

Dünyanın en büyük gıda pazarlarından biri olan Amerika'da market raflarına ve fast food zincirlerine baktığımızda, bolluğun her zaman sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırmadığını görüyoruz. Porsiyonlar büyüyor, ürün çeşitleri artıyor ancak taze ve işlenmemiş gıdalara ulaşmak aynı oranda kolaylaşmıyor ya da insanlar kolay kolay sağlıklı ürünlere yönelmiyor. İnsanların ne yediği kadar ne yemediği de mesele haline geliyor.

'koprukuranlar' isimli içerik üreticisi, 'Amerika'da sağlıklı beslenmek neden bu kadar zor?' sorusunu yanıtladı. Sağlıklı ürünlerin pahalı olmasına ve insanların yaşadığı bu zorluğun sadece 'irade işi' olmadığına dikkat çekti. Anlattıkları, yemek alışkanlıklarımıza başka bir gözle bakmamızı sağladı.

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