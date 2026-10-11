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Fransa'nın Başkentindeki Chateau Rouge Metro İstasyonunu Fareler Bastı!

Fransa'nın Başkentindeki Chateau Rouge Metro İstasyonunu Fareler Bastı!

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
11.10.2026 - 15:07

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Paris, tarihi dokusu ve görkemli sokaklarıyla anılıyor. Aşk şehri olarak bilinen Paris her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ancak şehrin bu görkemli yüzünün yanında, yıllardır gündemden düşmeyen bir sorun da yerini koruyor. Paris'te farelerle mücadele, belediyenin yıllardır uğraştığı konuların başında geliyor. Bu durum ülkeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor.

Fransa'nın başkentindeki Château Rouge metro istasyonunda çekilen görüntülerde, peronda çok sayıda farenin dolaştığı görüldü. Görüntüler bir yolcu tarafından kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o anlar görenleri dehşete düşürdü.

Kaynak: https://x.com/RafaelSereti/status/210...
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Paris'in fare sorunu yeni değil.

Paris'in fare sorunu yeni değil.

Paris Belediyesi, 2017 yılında fareleri kontrol altında tutmak için kapsamlı bir eylem planı başlattı ve plan o günden bu yana düzenli olarak güncelleniyor. Yılda 7 binden fazla müdahaleye rağmen yetkililer, kentin bazı bölgelerinde fare sayısında artış yaşandığını kabul ediyor.

Metro ise bu canlılar için hem yiyecek artıkları hem de sığınabilecekleri raylar, tüneller ve köşeler barındırdığı için en çok karşılaşılan alanlardan biri. Üstelik Château Rouge, 18. bölgede Barbès Bulvarı'nın altında yer alan ve Paris'in en yoğun istasyonları arasında gösterilen bir durak. Yılda 6 milyonu aşkın yolcunun giriş yaptığı bu istasyonda, yolcular çekildiğinde peronun fareler için nasıl bir geçit alanına dönüştüğü görüntülerde gözler önüne serildi. Görüntüler pek çok kişinin fobisini de tetikledi elbette.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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