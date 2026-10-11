Fransa'nın Başkentindeki Chateau Rouge Metro İstasyonunu Fareler Bastı!

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Paris, tarihi dokusu ve görkemli sokaklarıyla anılıyor. Aşk şehri olarak bilinen Paris her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ancak şehrin bu görkemli yüzünün yanında, yıllardır gündemden düşmeyen bir sorun da yerini koruyor. Paris'te farelerle mücadele, belediyenin yıllardır uğraştığı konuların başında geliyor. Bu durum ülkeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor.

Fransa'nın başkentindeki Château Rouge metro istasyonunda çekilen görüntülerde, peronda çok sayıda farenin dolaştığı görüldü. Görüntüler bir yolcu tarafından kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o anlar görenleri dehşete düşürdü.