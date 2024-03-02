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Sevgilisi Olmadığı İçin TikTok'un Popüler 'Garip Gülümseme' Akımını Annesi ile Yapan Genç

Sevgilisi Olmadığı İçin TikTok'un Popüler 'Garip Gülümseme' Akımını Annesi ile Yapan Genç

Tiktok anne kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 11:58

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TikTok'un son dönemde tüm dünyada popüler olan 'Garip gülümseme' akımını annesi ile yapan genç viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/beyzagudukcam
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Orijinali, 'Sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum' şeklinde olan akıma, sevgilisi olmadığı için annesi ile katılan gencin videosu, anne ile röportaj şekline dönüştü.

Orijinali, 'Sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum' şeklinde olan akıma, sevgilisi olmadığı için annesi ile katılan gencin videosu, anne ile röportaj şekline dönüştü.

TikTok'un popüler akımını burada paylaşmıştık: 👇

Annesine sorular soran ve garip bir gülümseme ile dinleyen genç o anları ise, 'Anam kendine bakmaktan beni görmedi' diyerek paylaştı.

Annesine sorular soran ve garip bir gülümseme ile dinleyen genç o anları ise, 'Anam kendine bakmaktan beni görmedi' diyerek paylaştı.

İşte o gencin viral olan paylaşımı: 👇

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