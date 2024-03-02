Sevgilisi Olmadığı İçin TikTok'un Popüler 'Garip Gülümseme' Akımını Annesi ile Yapan Genç

Kaynak: https://www.instagram.com/beyzagudukcam
TikTok'un son dönemde tüm dünyada popüler olan 'Garip gülümseme' akımını annesi ile yapan genç viral oldu.
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Orijinali, 'Sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum' şeklinde olan akıma, sevgilisi olmadığı için annesi ile katılan gencin videosu, anne ile röportaj şekline dönüştü.
Annesine sorular soran ve garip bir gülümseme ile dinleyen genç o anları ise, 'Anam kendine bakmaktan beni görmedi' diyerek paylaştı.
İşte o gencin viral olan paylaşımı: 👇
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