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Kızılcık Şerbeti'ndeki Sürpriz Vedadan Sevdam Karadeniz'in Dikey Dizi İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ndeki Sürpriz Vedadan Sevdam Karadeniz'in Dikey Dizi İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 23:41
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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışlarının baştan sona değiştiği perşembe, ekranın arkasında da oldukça hareketli geçti. Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz bir ayrılık haberi gelirken final kararı verilen Sevdam Karadeniz için hem perde arkası hem de yeni bir proje iddiası peş peşe gündeme düştü. Survivor'ın unutulmayan diskalifiye gecesinden çarşamba akşamının reyting yarışına kadar günün TV gündemini sizin için derledik.

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Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Lider rolüne iki bölüm sonra veda edeceğini açıkladı.

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Lider rolüne iki bölüm sonra veda edeceğini açıkladı.

Beşinci sezonda Kıvılcım'ın gizemli komşusu Lider olarak kadroya katılan Murat Aygen, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda Show TV dizisinden ayrılma kararını kendi ağzıyla duyurdu. Ayrılığın senarist değişikliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen usta oyuncu, giderek kötücülleşen karakteri benimseyemediğini anlatıp 'Bir yerde mutsuz olmak da istemiyorum, mutsuz etmek de istemiyorum kimseyi' sözleriyle kararının arkasındaki asıl nedeni açıkladı.

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Eski MasterChef yarışmacısı Büşra Zambak, bu kez jüri şeflerin restoranlarında tabakları değerlendirdi.

Eski MasterChef yarışmacısı Büşra Zambak, bu kez jüri şeflerin restoranlarında tabakları değerlendirdi.

MasterChef Türkiye'nin 2022 ve All Star sezonlarından tanınan Büşra Zambak, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın İstanbul'daki restoranlarını tek tek gezdiği videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 'MasterChef'te en ufak hatamızı affetmiyordunuz, bakalım ben affedecek miyim?' diyerek tura başlayan Büşra, Danilo Şef'in lazanyasından Somer Şef'in Kale biberli tabağına kadar her durakta yorumunu esirgemedi, Mehmet Şef'in yaprak sarmasını ise 'başka hiçbir yerde yiyemeyeceksin' diyecek kadar beğendi.

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Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, o gece kameralara yansımayan anları anlattı.

Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, o gece kameralara yansımayan anları anlattı.

Survivor All Star 2025'te Batuhan Karacakaya'yla yaşadığı çanta olayının ardından yarışmadan çıkarılan Almeda Baylan, konuk olduğu bir YouTube programında o geceyi yeniden anlattı. Çantayı bir görevliye teslim etmek üzereyken Batuhan'ın araya girmesiyle kaçmaya başladığını söyleyen Almeda, 'Belki de çantayı al git demeseydi bana, ben de diskalifiye olmayacaktım' diyerek kırgınlığını saklamadı ve yarışmadan sonra Batuhan'dan 'ne bir selam ne bir teşekkür' gelmediğini söyledi.

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Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'ndan Göreme'deki peribacası faciası için başsağlığı mesajı geldi.

Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'ndan Göreme'deki peribacası faciası için başsağlığı mesajı geldi.

29 Ekim öğleden sonra Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacasından kopan kayaların yol açtığı toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hikâyesi Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa'daki Altay Konağı'nda geçen NOW dizisi Anne Yarısı da bölgeyi yasa boğan haberin ardından resmi X hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhuriyet Bayramı akşamında diziler ertelendi, yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Cumhuriyet Bayramı akşamında diziler ertelendi, yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Kanallar 29 Ekim akşamını özel yayınlara ve Cumhuriyet filmlerine ayırınca Halef: Köklerin Çağrısı, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümleri bir hafta sonraya kaldı; Star TV'nin Sevdiğim Sensin kararı ise yayına saatler kala geldi. Burak Özçivit'in başrolündeki ATV dizisi Güneşin Doğduğu Yer yayın planını hiç bozmadan 7. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkarken ertelenen dizilerin 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana dönmesi bekleniyor.

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Var Mısın Yok Musun'da eşini dinleyip 'varım' diyen Mete, kendi kutusu açılınca buruk bir sürprizle karşılaştı.

Var Mısın Yok Musun'da eşini dinleyip 'varım' diyen Mete, kendi kutusu açılınca buruk bir sürprizle karşılaştı.

Esra Erol'un sunduğu yarışmanın 43. bölümünde kutuların başına geçen 66 yaşındaki Mete Kökçü, kendi stratejisine bağlı kalarak bankanın tekliflerini turlar boyunca geri çevirdi ve iki büyük 5.000.000 TL'yi de yolda kaybetti. Son turda gelen 1.190.000 TL'lik teklifi eşinin isteğiyle kabul eden Mete'nin baştan beri yanında tuttuğu kutusundan ise tam 3.000.000 TL çıktı.

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Final kararıyla veda eden Sevdam Karadeniz'in başrol çiftinin dikey dizide yeniden buluşacağı iddia edildi.

Final kararıyla veda eden Sevdam Karadeniz'in başrol çiftinin dikey dizide yeniden buluşacağı iddia edildi.

NOW'un erken final kararı verilen dizisi Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak 4. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken Dizi Dünyası'ndan hayranları heyecanlandıran bir iddia geldi. Paylaşıma göre Kuzey'e hayat veren Erdem Adilce ile Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl, yine Mia Yapım imzası taşıyacak bir dikey dizide kamera karşısına geçecek; yapım şirketinden, kanaldan ya da oyunculardan bu yönde resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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Murat Serezli, geçen yıl oynadığı dizinin son bölümlerinin parasını hâlâ alamadığını açıkladı.

Murat Serezli, geçen yıl oynadığı dizinin son bölümlerinin parasını hâlâ alamadığını açıkladı.

Arka Sokaklar'daki emekli başsavcı Fevzi rolü ve İlk Göktürk'teki Alagar karakteriyle bu sezon yoğun bir tempoda çalışan Murat Serezli, Bloomberg HT'de Aslı Şafak'ın konuğu oldu. Oyuncular için en zor işin parayı almak olduğunu söyleyen Serezli, sözleşmelerdeki 30, 45 ve 60 günlük vadeleri anlatırken 'Daha hâlâ geçen sene oynadığım dizinin son bölümlerinin parasını bekliyorum' dedi ancak dizinin adını vermedi.

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Sevdam Karadeniz'in gün değişikliğiyle ikinci bir şans alamamasının nedeni Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla ortaya çıktı.

Sevdam Karadeniz'in gün değişikliğiyle ikinci bir şans alamamasının nedeni Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla ortaya çıktı.

12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan dizi ikinci bölümde 1,84'e gerileyince erken final kararı gündeme gelmiş, 26 Ekim'deki 3. bölüm ise AB'de 0,79'a kadar düşmüştü. Final haberini ilk duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, 'Reyting açısından umut verseydi, gün değişikliği olabilirdi ama maalesef olmadı' diyerek dizinin başka bir akşama taşınma ihtimalinin de reytingler yüzünden ortadan kalktığını açıkladı.

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Verdiği kilolarla gündem olan Pelin Öztekin, 6 yıl sonra NOW'un yeni yarışmasıyla ekrana dönüyor.

Verdiği kilolarla gündem olan Pelin Öztekin, 6 yıl sonra NOW'un yeni yarışmasıyla ekrana dönüyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki skeçleriyle tanınan ve son olarak 2020'de Çatı Katı Aşk'ta izlenen Pelin Öztekin, NOW'un gündüz kuşağı için hazırladığı Gelinler Sofrada'nın sunucu koltuğuna oturuyor. Yarışmacıların hem mutfak becerisini hem de ev sahipliğini konuşturacağı programın büyük ödülü 10 altın bilezik olurken yayınlanan ilk tanıtımda Öztekin'in son hali de en az programın kendisi kadar dikkat çekti; yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Kızılcık Şerbeti'ne Umut'un döneceği iddiası, Altüst Olmuşum'un sahibi Akif Alkan'ı bayram ettirdi.

Kızılcık Şerbeti'ne Umut'un döneceği iddiası, Altüst Olmuşum'un sahibi Akif Alkan'ı bayram ettirdi.

Ölü bilinen Nursema'nın hikâyeye geri dönmesinin ardından sosyal medyada Serkan Tınmaz'ın canlandırdığı Umut'un da diziye döneceği konuşulmaya başlandı. Umut'un 2. sezonda neredeyse her bölümde söylediği Altüst Olmuşum şarkısının sahibi Mavi Gri solisti Akif Alkan, kendisine gelen 'Umut geri geliyormuş' mesajını 'Bugün benim bayramımdır' notuyla paylaştı; Gold Film ve Show TV'den ise bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi.

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Tuzlu Kahve'nin yapay zekayla gençleştirilen düğün sahnesinin ham hali yayınlandı.

Tuzlu Kahve'nin yapay zekayla gençleştirilen düğün sahnesinin ham hali yayınlandı.

Star TV'nin salı akşamlarındaki komedisi Tuzlu Kahve'nin 7. bölümünde Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar'ın gençlik halleriyle yer aldığı düğün sahnesi haftalarca konuşulmuştu. Sahnenin yapay zeka uygulamasını hazırlayan stüdyonun yan yana paylaştığı görüntüler, üç usta oyuncunun sahneyi gerçekten oynadığını ve yalnızca yüzlerine dijital müdahale yapıldığını ortaya koydu.

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Çarşamba akşamının reyting yarışında Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş zirveyi paylaştı.

Çarşamba akşamının reyting yarışında Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş zirveyi paylaştı.

Üç haftalık düşüşün ardından toparlanan Sevdan Bir Ateş, 8. bölümüyle AB'de 7,50 alarak birinciliğe geri dönerken Total'de 7,89 ve ABC1'de 7,82 ile ikinci sırada kaldı. NOW'un Yeraltı ise yeni sezonun en yüksek reytingini aldığı 4. bölümüyle Total'de 8,34, ABC1'de 8,74 ile listelerin başına yerleşti.

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Susuz Yaz'ın senaristi Sema Ergenekon, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı filmi neden hiç izlemediğini açıkladı.

Susuz Yaz'ın senaristi Sema Ergenekon, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı filmi neden hiç izlemediğini açıkladı.

Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'i buluşturan Kanal D dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Bloomberg HT'deki Pandora'nın Merakı programında dizinin 1963 yapımı filmden değil, Necati Cumalı'nın 70 sayfalık öyküsünden uyarlandığını hatırlattı. Başka bir yorumdan etkilenmemek için filmi bilerek izlemediğini söyleyen Ergenekon, dizinin kasım ortası ya da sonunda ekrana gelmesini beklediğini de ekledi.

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Nursema'nın babasına kavuştuğu yeni Kızılcık Şerbeti fragmanı, eleştirilerin ardından izleyiciden tam not aldı.

Nursema'nın babasına kavuştuğu yeni Kızılcık Şerbeti fragmanı, eleştirilerin ardından izleyiciden tam not aldı.

İlk iki tanıtımda yüzeysel bulunan Nursema'nın dönüşü, Show TV'nin 28 Ekim'de paylaştığı üçüncü fragmanla bambaşka bir havaya büründü; Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın Ünallar'ın evine adım atıp Abdullah'la gözyaşları içinde kucaklaştığı sahne izleyicileri duygulandırdı. Fragmanın en çok konuşulan anı ise Erkan Avcı'nın hayat verdiği Asil'in Nursema'yı görünce olduğu yere yığılması oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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