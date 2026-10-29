Kızılcık Şerbeti'ndeki Sürpriz Vedadan Sevdam Karadeniz'in Dikey Dizi İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışlarının baştan sona değiştiği perşembe, ekranın arkasında da oldukça hareketli geçti. Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz bir ayrılık haberi gelirken final kararı verilen Sevdam Karadeniz için hem perde arkası hem de yeni bir proje iddiası peş peşe gündeme düştü. Survivor'ın unutulmayan diskalifiye gecesinden çarşamba akşamının reyting yarışına kadar günün TV gündemini sizin için derledik.
Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Lider rolüne iki bölüm sonra veda edeceğini açıkladı.
Eski MasterChef yarışmacısı Büşra Zambak, bu kez jüri şeflerin restoranlarında tabakları değerlendirdi.
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, o gece kameralara yansımayan anları anlattı.
Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'ndan Göreme'deki peribacası faciası için başsağlığı mesajı geldi.
Cumhuriyet Bayramı akşamında diziler ertelendi, yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi Güneşin Doğduğu Yer oldu.
Var Mısın Yok Musun'da eşini dinleyip 'varım' diyen Mete, kendi kutusu açılınca buruk bir sürprizle karşılaştı.
Final kararıyla veda eden Sevdam Karadeniz'in başrol çiftinin dikey dizide yeniden buluşacağı iddia edildi.
Murat Serezli, geçen yıl oynadığı dizinin son bölümlerinin parasını hâlâ alamadığını açıkladı.
Sevdam Karadeniz'in gün değişikliğiyle ikinci bir şans alamamasının nedeni Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla ortaya çıktı.
Verdiği kilolarla gündem olan Pelin Öztekin, 6 yıl sonra NOW'un yeni yarışmasıyla ekrana dönüyor.
Kızılcık Şerbeti'ne Umut'un döneceği iddiası, Altüst Olmuşum'un sahibi Akif Alkan'ı bayram ettirdi.
Tuzlu Kahve'nin yapay zekayla gençleştirilen düğün sahnesinin ham hali yayınlandı.
Çarşamba akşamının reyting yarışında Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş zirveyi paylaştı.
Susuz Yaz'ın senaristi Sema Ergenekon, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı filmi neden hiç izlemediğini açıkladı.
Nursema'nın babasına kavuştuğu yeni Kızılcık Şerbeti fragmanı, eleştirilerin ardından izleyiciden tam not aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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