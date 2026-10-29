Kızılcık Şerbeti'ndeki Sürpriz Vedadan Sevdam Karadeniz'in Dikey Dizi İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor All Star 2025'te Batuhan Karacakaya'yla yaşadığı çanta olayının ardından yarışmadan çıkarılan Almeda Baylan, konuk olduğu bir YouTube programında o geceyi yeniden anlattı. Çantayı bir görevliye teslim etmek üzereyken Batuhan'ın araya girmesiyle kaçmaya başladığını söyleyen Almeda, 'Belki de çantayı al git demeseydi bana, ben de diskalifiye olmayacaktım' diyerek kırgınlığını saklamadı ve yarışmadan sonra Batuhan'dan 'ne bir selam ne bir teşekkür' gelmediğini söyledi.