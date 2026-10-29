Survivor'dan Diskalifiye Edilmişti: Almeda Baylan, O Gecenin Kameralara Yansımayan Saniyelerini Anlattı!

Aradan geçen bir buçuk yılın ardından o geceyi yeniden anlatan Almeda, olay anında çantayı orada bulunan bir görevliye teslim etmek üzere olduğunu söyledi. Anlattığına göre Batuhan'ın araya girmesiyle bir anda koşmaya başladı ve kendi ifadesiyle 'deli dana gibi' kaçtığı o saniyeler ekranda hiç yayınlanmadı.

'Belki de çantayı al git demeseydi bana, ben de diskalifiye olmayacaktım' diyen Almeda, yaşananlarda Batuhan'ın da payı olduğunu düşündüğünü açıkça dile getirdi. Yarışmadan çıkarılmasına giden süreçte iki ismin etkili olduğunu söyleyen Almeda, bunlardan birinin Ayşe olduğunu, diğerinin ise 'zaten belli' olduğunu söyleyerek Batuhan'a göndermede bulundu.