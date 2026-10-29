Survivor'dan Diskalifiye Edilmişti: Almeda Baylan, O Gecenin Kameralara Yansımayan Saniyelerini Anlattı!
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Survivor All Star 2025'te Batuhan Karacakaya'yla birlikte yaşadığı çanta olayının ardından yarışmadan diskalifiye edilen Almeda Baylan, konuk olduğu bir YouTube programında o geceye dair merak edilen detayları anlattı. Yarışmadan sonra hâlâ görüştüğü isimleri tek tek sayan Almeda, söz Batuhan'a gelince kırgınlığını hiç saklamadı ve olayın ekrana yansımayan anlarını paylaştı. Programdaki sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Ayşe Yüksel hakkında söyledikleri de en az bu itiraflar kadar dikkat çekti.
Kaynak: YouTube
Almeda Baylan, Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında yarışırken acil konseyde diskalifiye edilmişti.
Almeda Baylan'a göre çantayı görevliye teslim etmek üzereyken Batuhan'ın bir sözüyle her şey değişti.
Batuhan için linç yediğini söyleyen Almeda, yarışmadan sonra ondan bir teşekkür bile görmediğini anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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