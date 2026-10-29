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Survivor'dan Diskalifiye Edilmişti: Almeda Baylan, O Gecenin Kameralara Yansımayan Saniyelerini Anlattı!

Survivor'dan Diskalifiye Edilmişti: Almeda Baylan, O Gecenin Kameralara Yansımayan Saniyelerini Anlattı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 21:09
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Survivor All Star 2025'te Batuhan Karacakaya'yla birlikte yaşadığı çanta olayının ardından yarışmadan diskalifiye edilen Almeda Baylan, konuk olduğu bir YouTube programında o geceye dair merak edilen detayları anlattı. Yarışmadan sonra hâlâ görüştüğü isimleri tek tek sayan Almeda, söz Batuhan'a gelince kırgınlığını hiç saklamadı ve olayın ekrana yansımayan anlarını paylaştı. Programdaki sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Ayşe Yüksel hakkında söyledikleri de en az bu itiraflar kadar dikkat çekti.

Kaynak: YouTube

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Almeda Baylan, Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında yarışırken acil konseyde diskalifiye edilmişti.

Almeda Baylan, Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında yarışırken acil konseyde diskalifiye edilmişti.

Survivor'ın 2025'teki All Star sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Almeda Baylan, adadaki çıkışları ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginliklerle sezon boyunca gündemden düşmeyen isimlerden biriydi. Mayıs 2025'te toplanan acil durum konseyinde ise Acun Ilıcalı, Almeda'nın dört prodüksiyon çalışanına ve bir yarışmacıya fiziksel müdahalede bulunduğunu açıklayarak yarışmayla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Olayın fitilini, Almeda'nın Batuhan Karacakaya'yla birlikte konforlu evin bulunduğu alandan elinde bir çantayla dönmesi ateşlemişti. Almeda o dönem yaptığı açıklamalarda çantada uyuşturucu değil alkol olduğunu söylemiş, prodüksiyon ekibini ittiği için de çok pişman olduğunu kabul etmişti.

Almeda Baylan'a göre çantayı görevliye teslim etmek üzereyken Batuhan'ın bir sözüyle her şey değişti.

Almeda Baylan'a göre çantayı görevliye teslim etmek üzereyken Batuhan'ın bir sözüyle her şey değişti.

Aradan geçen bir buçuk yılın ardından o geceyi yeniden anlatan Almeda, olay anında çantayı orada bulunan bir görevliye teslim etmek üzere olduğunu söyledi. Anlattığına göre Batuhan'ın araya girmesiyle bir anda koşmaya başladı ve kendi ifadesiyle 'deli dana gibi' kaçtığı o saniyeler ekranda hiç yayınlanmadı.

'Belki de çantayı al git demeseydi bana, ben de diskalifiye olmayacaktım' diyen Almeda, yaşananlarda Batuhan'ın da payı olduğunu düşündüğünü açıkça dile getirdi. Yarışmadan çıkarılmasına giden süreçte iki ismin etkili olduğunu söyleyen Almeda, bunlardan birinin Ayşe olduğunu, diğerinin ise 'zaten belli' olduğunu söyleyerek Batuhan'a göndermede bulundu.

Batuhan için linç yediğini söyleyen Almeda, yarışmadan sonra ondan bir teşekkür bile görmediğini anlattı.

Batuhan için linç yediğini söyleyen Almeda, yarışmadan sonra ondan bir teşekkür bile görmediğini anlattı.

Almeda'nın Batuhan'a olan kırgınlığı o geceyle de sınırlı kalmıyor, çünkü diskalifiye kararının ardından tepkiler Batuhan ve Ayşe'ye yönelirken kendisinin çıkıp Batuhan'ın suçu olmadığını savunduğunu hatırlattı. Almeda'ya göre o dönem bazı izleyiciler yarışmayı boykot etti, en ağır linci de kendisi yedi. 'Benim amacım onun üzülmemesi, linç yememesiydi ama o bunu düşünmedi' diyen Almeda, Batuhan yarışmadan çıktıktan sonra ondan 'ne bir selam ne bir teşekkür' gelmediğini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın konsey sırasında kendisine 'anlat' dediğini ama kimseyi satmadığını belirten Almeda, olayın çok sıcak yaşandığını, Acun Ilıcalı'nın bugün gerçeklerin farkında olduğunu düşündüğünü de ekledi. Batuhan'la aralarında bir yakınlık olup olmadığı sorusuna 'Aramızda bir şey yoktu ama bir çekim vardı' yanıtını veren Almeda, hoşlantı iddiasını ise kesin bir dille reddetti ve Batuhan'ın sevgilisiyle yarışmadan sonra tanıştığını, ona her zaman saygılı davrandığını anlattı. Programda Ayşe Yüksel'i de hedef alan Almeda, Ayşe'nin kamera önünde Ramazan ayında oruç tuttuğunu söylediğini ama kamera arkasında oruç tutmadığını iddia etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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