Setinin Bulunduğu Kapadokya Yasa Boğuldu: Anne Yarısı'ndan Göreme'deki Facia İçin Başsağlığı Mesajı
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Anne Yarısı, Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ı Kapadokya'daki Altay Konağı'nda buluşturuyor.
Göreme'de peribacasından kopan kayalar 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Arama kurtarma tamamlandı, soruşturma başlatıldı; Anne Yarısı ekibinden de başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı geldi.
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