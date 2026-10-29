Setinin Bulunduğu Kapadokya Yasa Boğuldu: Anne Yarısı'ndan Göreme'deki Facia İçin Başsağlığı Mesajı

Facia, 29 Ekim öğleden sonra Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde yaşandı. Etkili sağanağın ardından bir peribacasından kopan kaya parçaları toprak kaymasına neden oldu ve o sırada bölgede bulunan kişiler enkazın altında kaldı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün ilk açıklamasında 2 olarak duyurulan can kaybı, gün içinde enkazdan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 3'e yükseldi. Vali Kök, hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk, birinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, Kapadokya Alan Başkanlığı da çökmede sıcaklık farklarının ve donma-çözülme etkisinin rol oynadığını belirtti. Bölge, 2024'te kar yağışının ardından ve 2025'te de peribacalarında yaşanan çökmelerle gündeme gelmişti, ancak o olaylarda can kaybı yaşanmamıştı.