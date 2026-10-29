article/comments
article/share
Haberler
TV
Setinin Bulunduğu Kapadokya Yasa Boğuldu: Anne Yarısı'ndan Göreme'deki Facia İçin Başsağlığı Mesajı

Setinin Bulunduğu Kapadokya Yasa Boğuldu: Anne Yarısı'ndan Göreme'deki Facia İçin Başsağlığı Mesajı

Nevşehir
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 20:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir peribacasından kopan kayaların yol açtığı facia, turistlerin akın ettiği Kapadokya'yı derin bir yasa boğdu. Bölgenin eşsiz manzarası eşliğinde çekilen NOW dizisi Anne Yarısı da acı haberin ardından izleyicileriyle anlamlı bir mesaj paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anne Yarısı, Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ı Kapadokya'daki Altay Konağı'nda buluşturuyor.

Anne Yarısı, Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ı Kapadokya'daki Altay Konağı'nda buluşturuyor.

22 Eylül'de NOW ekranlarına gelen Anne Yarısı, salı akşamlarının merakla takip edilen yeni dizilerinden biri oldu. NTC Medya imzalı yapımda Burcu Özberk, Almanya'da hayatını kaybeden kardeşi Zeren'in emanet bıraktığı yeğeni Ege'nin peşinden Kapadokya'ya giden Zeynep'i canlandırırken, Cihangir Ceyhan köklü Altay ailesinin oğlu Ali Altay'a, Esra Dermancıoğlu ise ailenin hanımı Meryem Altay'a hayat veriyor.

Çekimlerine İzmir'de başlayan ekip, ağustos ayında hikâyenin asıl geçtiği Kapadokya'ya taşındı. Dizinin merkezindeki Altay Konağı Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa'da bulunuyor ve peribacaları, taş evler ile vadiler her bölümde ekrana yansıyarak izleyicileri bölgenin büyüsüne ortak ediyor. Kapadokya'yla bu kadar iç içe olan dizinin ekibi, 29 Ekim'de bölgeden gelen acı haberle derinden sarsıldı.

Göreme'de peribacasından kopan kayalar 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Göreme'de peribacasından kopan kayalar 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Facia, 29 Ekim öğleden sonra Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde yaşandı. Etkili sağanağın ardından bir peribacasından kopan kaya parçaları toprak kaymasına neden oldu ve o sırada bölgede bulunan kişiler enkazın altında kaldı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün ilk açıklamasında 2 olarak duyurulan can kaybı, gün içinde enkazdan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 3'e yükseldi. Vali Kök, hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk, birinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, Kapadokya Alan Başkanlığı da çökmede sıcaklık farklarının ve donma-çözülme etkisinin rol oynadığını belirtti. Bölge, 2024'te kar yağışının ardından ve 2025'te de peribacalarında yaşanan çökmelerle gündeme gelmişti, ancak o olaylarda can kaybı yaşanmamıştı.

Arama kurtarma tamamlandı, soruşturma başlatıldı; Anne Yarısı ekibinden de başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı geldi.

Arama kurtarma tamamlandı, soruşturma başlatıldı; Anne Yarısı ekibinden de başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı geldi.

Enkaz alanındaki çalışmaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralanan 5 kişinin genel durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığını, dosya için bir başsavcıvekili ile iki savcının görevlendirildiğini bildirdi.

Acı haberin duyulmasıyla birlikte, Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'nın resmi X hesabından da bir paylaşım geldi. Dizi ekibi, 'Kapadokya'nın Göreme bölgesinde meydana gelen üzücü olayda yaşanan can kayıplarının derin üzüntüsünü yaşıyoruz' sözleriyle başlayan mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Ekip, paylaşımdaki görselde de 'Yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' notuyla olaydan etkilenen herkese seslendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın