Bir İptal Daha Geldi! Star TV Dizisi Saatler Kala Yayından Kalktı, Sadece ATV Dizisi Ekranda
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Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü, yayına saatler kala iptal edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizinin yerine tekrar bölümü yayınlanacak. Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı da yayın akışından çıkarıldı. Bu tabloda perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi ATV’nin Güneşin Doğduğu Yer’i oldu.
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Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü saatler kala yayın akışından çıkarıldı.
Muhtemel Aşk ve Halef de yayından kaldırıldı, yerine Cumhuriyet filmleri geldi.
29 Ekim akşamı yeni bölümüyle gelen tek dizi Güneşin Doğduğu Yer oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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