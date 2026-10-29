Bir İptal Daha Geldi! Star TV Dizisi Saatler Kala Yayından Kalktı, Sadece ATV Dizisi Ekranda

Bayram değişikliği yalnızca Star TV ile sınırlı kalmadı. Perşembe akşamlarının diğer iki dizisi de yayın akışından çıkarıldı.

Show TV'de Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal, saat 20.00 kuşağında dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini ekrana getirecek. NOW'da da benzer bir tablo var. Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümü ertelenirken dizinin yayın saatinde Atatürk 2 filmi izleyiciyle buluşacak.

Perşembe akşamlarının reyting yarışında Sevdiğim Sensin ve Güneşin Doğduğu Yer ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Halef, bu hafta yarışın dışında kaldı.

Her iki dizinin de yeni bölümlerinin, Sevdiğim Sensin gibi 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.