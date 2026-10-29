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Bir İptal Daha Geldi! Star TV Dizisi Saatler Kala Yayından Kalktı, Sadece ATV Dizisi Ekranda

Bir İptal Daha Geldi! Star TV Dizisi Saatler Kala Yayından Kalktı, Sadece ATV Dizisi Ekranda

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 14:43
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Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü, yayına saatler kala iptal edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizinin yerine tekrar bölümü yayınlanacak. Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı da yayın akışından çıkarıldı. Bu tabloda perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi ATV’nin Güneşin Doğduğu Yer’i oldu.

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Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü saatler kala yayın akışından çıkarıldı.

Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü saatler kala yayın akışından çıkarıldı.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı dizinin yeni bölümü, yayına saatler kala iptal edildi. Star TV, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında son dakika değişikliğine gitti. Sevdiğim Sensin, her zamanki gibi saat 20.00'de ekrana gelecek ancak yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle.

Dizinin hayranlarını üzen haberin ardından gözler yeni bölüm tarihine çevrildi. Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı Star TV'de yayınlanacak.

Muhtemel Aşk ve Halef de yayından kaldırıldı, yerine Cumhuriyet filmleri geldi.

Muhtemel Aşk ve Halef de yayından kaldırıldı, yerine Cumhuriyet filmleri geldi.

Bayram değişikliği yalnızca Star TV ile sınırlı kalmadı. Perşembe akşamlarının diğer iki dizisi de yayın akışından çıkarıldı.

Show TV'de Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal, saat 20.00 kuşağında dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini ekrana getirecek. NOW'da da benzer bir tablo var. Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümü ertelenirken dizinin yayın saatinde Atatürk 2 filmi izleyiciyle buluşacak.

Perşembe akşamlarının reyting yarışında Sevdiğim Sensin ve Güneşin Doğduğu Yer ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Halef, bu hafta yarışın dışında kaldı.

Her iki dizinin de yeni bölümlerinin, Sevdiğim Sensin gibi 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

29 Ekim akşamı yeni bölümüyle gelen tek dizi Güneşin Doğduğu Yer oldu.

29 Ekim akşamı yeni bölümüyle gelen tek dizi Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Burak Özçivit'in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer, yayın planında hiçbir değişiklik yapılmadan saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu durumun 29 Ekim reyting sonuçlarına nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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