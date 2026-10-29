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"Umut" Serkan Tınmaz'ın Kızılcık Şerbeti İddiası Altüst Olmuşum'un Sahibini Bayram Ettirdi

"Umut" Serkan Tınmaz'ın Kızılcık Şerbeti İddiası Altüst Olmuşum'un Sahibini Bayram Ettirdi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 12:45
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri dönüşüyle başlayan 'kim dönecek' tartışmasına hiç beklenmedik bir isim dahil oldu. Umut'un dilinden düşürmediği Altüst Olmuşum şarkısının sahibi Akif Alkan, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Alkan'ın yazdığı tek cümle ise kısa sürede gündem oldu.

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Nursema geri dönünce gözler Umut'a çevrildi, Akif Alkan'ın paylaşımı da tam bu sırada geldi.

Nursema geri dönünce gözler Umut'a çevrildi, Akif Alkan'ın paylaşımı da tam bu sırada geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde son haftalarda vedalar birer birer geri alınıyor. Hikâyesi kazayla kapatılan Nursema'nın, yani Ceren Karakoç'un dönüşü seyirciyi ikiye bölerken akıllara ilk gelen soru şu oldu: Peki Nursema'nın eşi Umut ne olacak?

Mavi Gri grubunun solisti Akif Alkan da bu sorudan payını aldı. Alkan, kendisine gelen 'Hadi yine iyisin Kızılcık Şerbeti'ne Umut geri geliyormuş' mesajının ekran görüntüsünü paylaştı ve altına 'Bugün benim bayramımdır' notunu düştü.

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Altüst Olmuşum, Umut sayesinde aylarca Kızılcık Şerbeti'nin en çok çalan şarkısı oldu.

Altüst Olmuşum, Umut sayesinde aylarca Kızılcık Şerbeti'nin en çok çalan şarkısı oldu.

Akif Alkan'ın yazdığı Altüst Olmuşum, dizinin 2. sezonunda Umut karakteriyle adeta özdeşleşti. Serkan Tınmaz'ın canlandırdığı Umut, şarkıyı neredeyse her bölümde iki üç kez seslendirdi. Üstelik bir dönem şarkının klibini çekme macerası da hikâyeye eklendi.

Seyirci bu tekrarı kısa sürede goygoya çevirirken Akif Alkan da sessiz kalmadı. Şarkısının dizide sayılamayacak kadar çok çalmasına esprili göndermeler yapan Alkan, o dönem Kızılcık Şerbeti hakkında bol bol tweet attı. Hatta 'Abimle bu şarkıyı söylemek en büyük hayalim' diyerek Serkan Tınmaz'la düet yapma isteğini de dile getirmişti.

Umut'un geri dönüşüyle ilgili yapım cephesinden henüz resmi bir açıklama yok.

Umut'un geri dönüşüyle ilgili yapım cephesinden henüz resmi bir açıklama yok.

Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'ne 2. sezon finalinde veda etmişti. Umut'un ayrılığıyla Altüst Olmuşum da ekrandan uzaklaştı ve Akif Alkan'ın Kızılcık Şerbeti mesaisi böylece sona ermiş oldu.

Ancak Nursema'nın dönüşünün ardından Umut'un da hikâyeye geri döneceği sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Gold Film ve Show TV'den bu yönde doğrulanmış bir bilgi gelmedi. Alkan'ın paylaştığı mesaj da şimdilik bir söylentiden ibaret.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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