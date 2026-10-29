"Umut" Serkan Tınmaz'ın Kızılcık Şerbeti İddiası Altüst Olmuşum'un Sahibini Bayram Ettirdi

Akif Alkan'ın yazdığı Altüst Olmuşum, dizinin 2. sezonunda Umut karakteriyle adeta özdeşleşti. Serkan Tınmaz'ın canlandırdığı Umut, şarkıyı neredeyse her bölümde iki üç kez seslendirdi. Üstelik bir dönem şarkının klibini çekme macerası da hikâyeye eklendi.

Seyirci bu tekrarı kısa sürede goygoya çevirirken Akif Alkan da sessiz kalmadı. Şarkısının dizide sayılamayacak kadar çok çalmasına esprili göndermeler yapan Alkan, o dönem Kızılcık Şerbeti hakkında bol bol tweet attı. Hatta 'Abimle bu şarkıyı söylemek en büyük hayalim' diyerek Serkan Tınmaz'la düet yapma isteğini de dile getirmişti.