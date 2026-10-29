"Umut" Serkan Tınmaz'ın Kızılcık Şerbeti İddiası Altüst Olmuşum'un Sahibini Bayram Ettirdi
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri dönüşüyle başlayan 'kim dönecek' tartışmasına hiç beklenmedik bir isim dahil oldu. Umut'un dilinden düşürmediği Altüst Olmuşum şarkısının sahibi Akif Alkan, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Alkan'ın yazdığı tek cümle ise kısa sürede gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Nursema geri dönünce gözler Umut'a çevrildi, Akif Alkan'ın paylaşımı da tam bu sırada geldi.
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Altüst Olmuşum, Umut sayesinde aylarca Kızılcık Şerbeti'nin en çok çalan şarkısı oldu.
Umut'un geri dönüşüyle ilgili yapım cephesinden henüz resmi bir açıklama yok.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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