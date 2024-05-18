Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Sürekli "Altüst Olmuşum" Söylemesi Bestecisini de Bıktırdı!
Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Sürekli "Altüst Olmuşum" Söylemesi Bestecisini de Bıktırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Umut'un klip çıkarma olayı damga vurmaya devam ediyor. Mavi Gri müzik grubunun 'Altüst Olmuşum' şarkısını kullanan dizi ekibi her bölüm Umut'un yorumuyla bu şarkıyı ekranlara getirirken, şarkının bestecisi ve yorumcusu Akif Alkan'dan bu konuda tepki gecikmedi.
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Kızılcık Şerbeti Cuma akşamlarının rakipsiz dizisi olmaya devam ediyor.
Entrika yüklü dizideki olaylara yetişebilmek pek mümkün değilken, son bölümlere Umut karakterinin klip macerası eklendi.
Umut'un son haftalarda istisnasız her bölümde 2-3 kez Mavi Gri şarkısının Altüst Olmuşum şarkısını söylemesi izleyiciyi artık bıktırırken, son bölümde bir de şarkının klibini izledik.
Şerbo izleyicileri artık bu durumu goygoya çevirirken, şarkının bestecisi ve yorumcusu Akif Alkan'dan da bu konuda yorum geldi.
Şarkısının sayılamayacak kadar dizide yer almasına esprili bir gönderme yapan Alkan'ın bu paylaşımı viral olurken, ayrıca Alkan dizi ekibinden bir istekte bulundu.
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"Abimle bu şarkıyı söylemek en büyük hayalim" yazan Akif Alkan ve dizinin Umut'u Serkan Tınmaz'dan bir düet gelir gibi duruyor.
Hala dinlemeyen azınlık arasındaysanız buyrun efenim:
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