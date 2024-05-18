Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Sürekli "Altüst Olmuşum" Söylemesi Bestecisini de Bıktırdı!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Umut'un klip çıkarma olayı damga vurmaya devam ediyor. Mavi Gri müzik grubunun 'Altüst Olmuşum' şarkısını kullanan dizi ekibi her bölüm Umut'un yorumuyla bu şarkıyı ekranlara getirirken, şarkının bestecisi ve yorumcusu Akif Alkan'dan bu konuda tepki gecikmedi.