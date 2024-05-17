Aynı Şeyleri Yaşamışlar: Kızıl Goncalar Zeynep, Ünlü Matematikçiden mi Esinlenildi?
Aynı Şeyleri Yaşamışlar: Kızıl Goncalar Zeynep, Ünlü Matematikçiden mi Esinlenildi?
Kızıl Goncalar dizisi senaryosu ve oyunculuklarıyla bu sezonun en iyi işleri arasında yer alırken, dikkatli bir izleyici Zeynep karakterinin yaşadıklarının ünlü bir matematikçiyle aynı olduğunu fark etti.
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NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi inanılmaz bir yükselişle sezon finaline doğru ilerliyor.
Senaryosu ve oyunculuklarıyla arşa çıkan dizi her geçen gün daha da iyi noktalara gelirken, dizideki Zeynep karakterinin yaşadıkları dikkatli bir izleyicinin gözünden kaçmamış.
Zeynep'in hikâyesini ünlü matematikçi Ramanujan'a benzeten kullanıcı o anları flood şeklinde yayınlarken, okuyanlar benzerliğe inanamadı.
İşte o flood:
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