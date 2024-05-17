Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Elenir Elenmez O İsmi Takipten Çıktı!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Elenir Elenmez O İsmi Takipten Çıktı!
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Survivor All Star bugüne kadar yayınlanan en kaotik sezonlardan biriyle ekrana gelirken, eleme düelloları apayrı bir heyecan yaratıyor.
Finale çok az bir zaman kalırken hızlandırılmış düellolar yarışmacıları giderek yordu.
Aleyna, Özgür, Atakan ve Merve'nin mücadele ettiği son eleme düellosunda kıyasıya rekabet devam ederken, yarışmaya veda eden isim ise Aleyna olmuştu.
Geçtiğimiz düelloda da yer alan Aleyna, Sercan'ı eledikten sonra tekrardan düelloya çıkıp Özgür'e yenilerek adaya veda ederken, Aleyna'nın elendikten sonra ilk hareketi büyük merak yaratıyordu.
Hatırlarsanız Aleyna ve Yunus Emre sezon boyunca aşırı yakın tavırlarıyla gündem olurken, bir anda aralarına kara kedi girmiş ve düşman kesilmişlerdi.
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Aleyna'nın elendikten sonra Yunus Emre hakkında nasıl hareket edeceği merak edilirken, beklenen hareket geldi.
Elendikten sonra paylaşım dahi yapmayan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk iş olarak eski dostu yeni düşmanı Yunus Emre'yi takipten çıktı.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikilinin arasındaki buzlar ne zaman eriyecek?
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