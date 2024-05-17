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Dergahta Yer Yerinden Oynadı: Kızıl Goncalar'dan Bomba Etkisi Yaratan Sezon Finali Fragmanı!

Dergahta Yer Yerinden Oynadı: Kızıl Goncalar'dan Bomba Etkisi Yaratan Sezon Finali Fragmanı!

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 18:42

NOW ekranlarının kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar'ın sezon finaline sayılı gün kalırken, diziden bomba etkisi yaratan bir fragman geldi.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar sezon ortasında yayın hayatına başlamış ve ortalığı resmen ayağa kaldırmıştı.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar sezon ortasında yayın hayatına başlamış ve ortalığı resmen ayağa kaldırmıştı.

Cüneyd'in posta oturduğu son bölümde Sadi Hüdayi hakkında ortaya çıkan gerçekler ve Cüneyd'in babası Vahit'in diziye girmesiyle heyecan doruğa çıkarken, Kızıl Goncalar'dan sezon finali fragmanı geldi.

Cüneyd'in posta oturduğu son bölümde Sadi Hüdayi hakkında ortaya çıkan gerçekler ve Cüneyd'in babası Vahit'in diziye girmesiyle heyecan doruğa çıkarken, Kızıl Goncalar'dan sezon finali fragmanı geldi.

Tarikatta ipleri eline almaya çalışan Vahit'in şoke eden hareketleriyle dumur olurken, Vahit'in Cüneyd'in aklını başından alan bir itirafta bulunması hepimizin aklına soru işaretleri getirdi.

Tarikatta ipleri eline almaya çalışan Vahit'in şoke eden hareketleriyle dumur olurken, Vahit'in Cüneyd'in aklını başından alan bir itirafta bulunması hepimizin aklına soru işaretleri getirdi.

İşte Kızıl Goncalar'ın bomba etkisi yaratan sezon finali fragmanı:

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