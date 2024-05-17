Susmak Bilmiyor: Yasin Obuz Bu Defa da Survivor Ekstra Yorumcularına Salladı
Susmak Bilmiyor: Yasin Obuz Bu Defa da Survivor Ekstra Yorumcularına Salladı
Survivor All Star'dan elenen Yasin Obuz yarışmanın ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olurken, bu defa Survivor Ekstra yorumcularına rest çekti.
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Survivor All Star bugüne kadar yayınlanan tüm sezonları kaos açısından sollarken, geçtiğimiz günlerde elenen yarışmacı Yasin, kaosu bu defa dışarıya taşırdı.
Poyraz'ın yaptığı hırsızlık Survivor'ın en büyük olaylarından olurken, yarışmadan henüz elenen Yasin Obuz bu hırsızlığı beraber yaptıklarını açıklamış ve elendikten sonra bir daha ortalığı karıştırmıştı.
Yasin'in her paylaşımı apayrı bir sansasyon yaratırken, bu defa da Survivor Ekstra yorumlarını diline doladı.
Survivor Ekstra yorumcularından Murat Özarı, Furkan Dede ve Hanzade'ye sallayan Yasin, Murat Özarı'ya "Yaşlı dede eve git torun sev" diyerek herkesi dumur etti.
İşte Yasin'in o paylaşımı:
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