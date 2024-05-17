Yargı'nın Tuğçe ve Efe'si Tecavüz Sahnesini Nasıl Öğrendiklerini Anlattı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı büyük finale sayılı haftalar kala şaşırtan bir bölümle hepimizi dumur etmişti. Dizideki Tuğçe karakterinin ilk saha görevinde tecavüze uğraması ve ölesiye işkenceye uğrayıp denize atılması uzun süre senarist Sema Ergenekon'un linç edilmesine yol açarken, dizide Tuğçe ve Efe'ye hayat veren Merve Ateş ve Ulvi Kahyaoğlu o anları Hakan Gence'ye anlattı.

KAYNAK: Hürriyet Pazar/ Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet