Yargı'nın Tuğçe ve Efe'si Tecavüz Sahnesini Nasıl Öğrendiklerini Anlattı!
Yargı'nın Tuğçe ve Efe'si Tecavüz Sahnesini Nasıl Öğrendiklerini Anlattı!
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı büyük finale sayılı haftalar kala şaşırtan bir bölümle hepimizi dumur etmişti. Dizideki Tuğçe karakterinin ilk saha görevinde tecavüze uğraması ve ölesiye işkenceye uğrayıp denize atılması uzun süre senarist Sema Ergenekon'un linç edilmesine yol açarken, dizide Tuğçe ve Efe'ye hayat veren Merve Ateş ve Ulvi Kahyaoğlu o anları Hakan Gence'ye anlattı.
KAYNAK: Hürriyet Pazar/ Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı tam 3 sezondur Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Her bölümü gündem olan Yargı büyük finale doğru ilerlerken beklenmedik bir olay olmuş ve Tuğçe karakterinin başına gelenler ekran başındaki herkesi dumur etmişti.
Tuğçe'nin çıktığı ilk saha görevinde bir grup erkek tarafından tecavüze uğrayıp ardından öldüresiye dövülüp denize atılması senarist Sema Ergenekon'un yoğun tepki almasına neden olurken, söz konusu sahne hakkında Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş'ten yorum geldi.
Hürriyet Pazar'da yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ve Efe'si Ulvi Kahyaoğlu, tecavüz sahnesini ilk öğrendiklerinde verdikleri tepkiyi anlattılar.
Senaryoyu okur okumaz ağlamaya başlayan Merve Ateş, partneri Ulvi Kahyaoğlu'nun da ağladığını anlatırken, söz konusu sahnenin tüm ekibi derinden etkilediğinin altını çizdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçinde bulunduğu durumdan bir an önce çıkmak istediğini belirten ve çok etkisinde kaldığını anlatan Merve Ateş'in yaşadığı zorluklar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın