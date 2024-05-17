Sezonun Son Çekimini Yapan Kızıl Goncalar Ekibinden Duygulandıran Veda!
Sezonun Son Çekimini Yapan Kızıl Goncalar Ekibinden Duygulandıran Veda!
NOW'ın sezona en büyük armağanı olan Kızıl Goncalar'ın heyecan dolu sezon finaline sayılı gün kalırken, dizi ekibi bu sezonun son çekimlerini tamamladı. Paydosun ardından bir araya gelen ekibin duygu dolu vedası ise sosyal medyada gündem oldu.
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NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar hiç şüphesiz sezonun en iyi işlerinden biri olmaya devam ediyor.
Her bölümünü yüreğimiz ağzımızda izlediğimiz Kızıl Goncalar'ın sezon finaline sayılı gün kalırken, dizi ekibi son çekimlerini gerçekleştirdiler.
Sezon arasına giren Kızıl Goncalar ekibi bugün paydosla beraber bir araya gelirken, başta Özgü Namal olmak üzere ekibin veda konuşması yapması herkesi duygulandırdı.
İşte o anlar:
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