Sezonun Son Çekimini Yapan Kızıl Goncalar Ekibinden Duygulandıran Veda!

NOW'ın sezona en büyük armağanı olan Kızıl Goncalar'ın heyecan dolu sezon finaline sayılı gün kalırken, dizi ekibi bu sezonun son çekimlerini tamamladı. Paydosun ardından bir araya gelen ekibin duygu dolu vedası ise sosyal medyada gündem oldu.