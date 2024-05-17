Cem Yılmaz'ın Yıllar Önce 'Bir Demet Tiyatro'da Rol Aldığı Ortaya Çıktı!
Cem Yılmaz'ın Yıllar Önce 'Bir Demet Tiyatro'da Rol Aldığı Ortaya Çıktı!
90'lı yıllara damga vuran Bir Demet Tiyatro hala hafızalarımızda yer edinirken, efsane oyunda ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın rol aldığı ortaya çıktı.
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90'lı yılların unutulmaz işlerinden Bir Demet Tiyatro hala hafızalarımızın bir köşesinde yer ediniyor.
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer gibi isimlerin rol aldığı Bir Demet Tiyatro'nun kadrosu resmen yıldızlar geçidi olurken, ünlü programda Cem Yılmaz'ın da rol aldığı ortaya çıktı.
Bir Demet Tiyatro'da iki farklı rolle karşımıza çıkan Cem Yılmaz'ın o halleri şimdilerde sosyal medyada gündem olurken, kısa sürede viral oldu.
İşte Cem Yılmaz'ın Bir Demet Tiyatro'daki o anları:
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