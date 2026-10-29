Mustafa Sarıgül Hakkında Yeni İddialar: "Odaya Girdiğimizde 'Dokunun Çocuklar' Derdi"

Gazeteci Sema Kızılarslan, X hesabından C.D.'nin ifadesini paylaştı. Paylaşım şöyle:

“Mustafa Sarıgül’ün gençlik kamplarından sorumlu dönemin muhtarı A.S.’ydi. A.S., lise öğrencilerini liderlik kampı adı altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlere lider olacaklarını, yüksek mevkilere geleceklerini söyleyerek onları inandırırdı.”

▪️ “Mustafa Sarıgül’ün yanında bulunan B.Ö. isimli korumasını da A.S. bana tanıştırdı. A.S.’nin yardımcısı Z. isimli kişiydi. Bu kişinin telefon numarası telefonumda kayıtlıdır. Telefonum incelendiğinde Mustafa Sarıgül ile bir bağlantım olmadığı ortaya çıkacaktır.”

▪️ “Z. isimli kişi de lise öğrencilerini bir şekilde kandırarak A.S. ve başkanla bir araya getirirdi. Çocuklara marşlar ezberletilir, çeşitli vaatlerde bulunulurdu.”

▪️ “‘Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için, Sarıgül’e söz verdim’ marşıyla çocuklar liderlik adı altında Sarıgül ile temasa geçerlerdi. O dönem biz de genç olduğumuz için bu marşlardan etkilenirdik.”

▪️ “Mustafa Sarıgül’ün karşısına çıktığımızda ben ve arkadaşlarım bu marşları tek tek söylerdik. Sarıgül de masaya vurarak ‘Sen lidersin, cumhurbaşkanı sen olacaksın’ derdi. Çocuklar da heyecana kapılıp Sarıgül ile samimi olmak isterlerdi.”

▪️ “Mustafa Sarıgül belediye başkanı olduğu zaman birçok kişiyi masaj yaptırmak için odasına çağırırdı. Hatta A.S., iki Erzincanlı küçük kız çocuğunu da Mustafa Sarıgül ile tanıştırıp bu amaçla odasına götürürdü. İçerideyken kapıları kapatırlardı.”

▪️ “İki kız çocuğunu da lise dönemindeki liderlik kamplarından bularak Mustafa Sarıgül ile küçük yaşta temasa geçirdiler. A.S. aracı oldu. Kızların isimleri G.B. ve M.B.’ydi. Abla kardeş bu şekilde sıkıntılı süreçler yaşadılar.”

▪️ “Sormuş olduğunuz kişi, Mustafa Sarıgül’ün yanında bulunan koruması H.H.’dir. Bu kişi de Mustafa Sarıgül’ün fiziksel saldırılarına maruz kalan arkadaşımızdır.”

▪️ “Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanıydı ve güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına götürürdü. Yatak odasında duşakabin ve yatak bulunurdu. İçeriye çağırdığı kişilere kendisine masaj yaptırırdı.”

▪️ “Ben ve H.H. birlikte girer, kendisine masaj yapardık. Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık. Kendisi odaya girdiğimizde ‘Dokunun çocuklar, dokunun, hadi bakayım, ohhh oh oh’ derdi.”

▪️ “Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunurdu, kıyafetlerini bizlere çıkartırdı. Yaşımızın küçük olması ve iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık.”

▪️ “Mustafa Sarıgül, gençlik kampında liseli öğrencileri kendine rol model olarak gösterdiği için vaatlerine inanırdık. Kendisine masaj yapmaktan ben zevk almazdım. Erkeklere karşı da cinsel bir eğilimim yoktur. Bir bakıma mecbur olduğumuz için bu şekilde üzücü olaylara şahit olduk.”

▪️ “Mustafa Sarıgül, tabiri caizse korku imparatorluğu kurarak taleplerini karşılamayan kişileri doğrudan sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi.”

▪️ “H.H. ben odadan çıktıktan sonra kalmaya devam ederdi. Başkan, H.H.’ye çok farklı ilgi gösterirdi.”

▪️ “Dönemin korumalarını yöneten yetkilisi A.Ö.’ydü. A.Ö.’nün de birçok olaya şahitliği vardır. B.Ö. adlı korumanın olaylarını da A.Ö. iyi bilir.”

▪️ “A.Ö. ile konuştuğumuz zamanlarda B.Ö. ile Mustafa Sarıgül arasında bir şeyler olduğundan şüphelendiğini bize o dönem söylerdi. Hatta konuşmamızda ‘Ömer, başkana sakso çekiyor’ derdi.”

▪️ “B.Ö. ne zaman başkanın Platin Sitesi’ndeki evine gitse dışarıdan başkanın pencerelerinin perdelerinin çekildiğini görürdük. B.Ö.’ye şaka amacıyla perdeleri neden kapattığını sorduğumuzda aramızda tartışma çıkardı.”

▪️ “O dönem Mustafa Sarıgül’ün yanında kalan temizlik görevlisi M. isimli kişiyle yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. M. isimli kişiyi A.Ö. ve H.H. de bilmektedir.”

▪️ “M. isimli kadın o dönem üzgün bir şekilde yanıma geldi. Kendisi de Mecidiyeköy’de ikamet etmekteydi. Artık dayanacak gücünün kalmadığını, çalışmak istemediğini söyledi.”

▪️ “M., Mustafa Sarıgül’ün zorla talimat vererek kendisini B.Ö. ile cinsel ilişkiye girmeye zorunlu tuttuğunu anlattı. B.Ö. ile cinsel ilişkiye girdiğinde Mustafa Sarıgül’in kapıdan izleyerek m*******syon yaptığını söyledi.”

▪️ “Daha sonradan temizlikçi M.’nin akıbetini bilmiyorum.”

▪️ “H.K. isimli kişi o dönem Mustafa Sarıgül’ün koruma ekibindendi. Bu kişi Mustafa Sarıgül’ün tabiri caizse her şeyini bilebilecek pozisyondaydı.”

▪️ “Yanında bulunan polis koruması E.’nin de bir keresinde iki bavul çantayla Mustafa Sarıgül’ün evinden ayrılıp gittiğini hatırlıyorum. E. isimli kişi de dinlenirse bu olay ortaya çıkar.”