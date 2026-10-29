Yasa Yürürlüğe Girmeden Harekete Geçti: Twitch, Türkiye'deki 15 Yaş Altı Hesaplar İçin Kararını Açıkladı!

Twitch'in bu adımı, kamuoyunda 15 yaş altı sosyal medya yasağı olarak bilinen, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yaş doğrulama yönetmeliğine dayanıyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme Türkiye'den erişilen yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını ve online oyun platformlarını kapsıyor; yeni hesap açmak isteyenler e-Devlet üzerinden verilen yaş doğrulama belirteciyle, kimlik bilgisi paylaşmadan yaşını kanıtlayacak. Mevcut hesapların da 31 Mart 2027'ye kadar en az bir kez bu doğrulamadan geçmesi gerekiyor. Yönetmelik 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için canlı yayını da sınırlıyor, ancak işinin merkezinde canlı yayın olan Twitch bu yaş grubuna nasıl bir kısıtlama getireceğini henüz açıklamadı.