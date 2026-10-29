Yasa Yürürlüğe Girmeden Harekete Geçti: Twitch, Türkiye'deki 15 Yaş Altı Hesaplar İçin Kararını Açıkladı!
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Türkiye'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmeden önce ilk somut adım, canlı yayın dünyasının en büyük platformlarından Twitch'ten geldi. Platformun destek hesabı, Türk yasalarına uyum kapsamında aldığı kararı bugün X üzerinden duyurdu ve hem yeni üyelikler hem de mevcut hesaplar için tarih verdi. Duyuru, özellikle hâlihazırda Twitch'te hesabı bulunan 15 yaş altı kullanıcıları ve ailelerini yakından ilgilendiriyor.
Kaynak: Twitch Support
Twitch, Amazon çatısı altındaki canlı yayın devi olarak Türkiye'de 2024'te erişim engeliyle sarsılmıştı.
Twitch'te 15 yaş altı üyelik 29 Ekim'de kapandı, mevcut hesaplar Şubat 2027'de devre dışı kalacak.
Yönetmelik 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor, 15-18 yaş arası kullanıcılar için canlı yayına da kısıtlama geliyor.
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