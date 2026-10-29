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Yasa Yürürlüğe Girmeden Harekete Geçti: Twitch, Türkiye'deki 15 Yaş Altı Hesaplar İçin Kararını Açıkladı!

Yasa Yürürlüğe Girmeden Harekete Geçti: Twitch, Türkiye'deki 15 Yaş Altı Hesaplar İçin Kararını Açıkladı!

Sosyal Medya
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 23:10
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Türkiye'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmeden önce ilk somut adım, canlı yayın dünyasının en büyük platformlarından Twitch'ten geldi. Platformun destek hesabı, Türk yasalarına uyum kapsamında aldığı kararı bugün X üzerinden duyurdu ve hem yeni üyelikler hem de mevcut hesaplar için tarih verdi. Duyuru, özellikle hâlihazırda Twitch'te hesabı bulunan 15 yaş altı kullanıcıları ve ailelerini yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: Twitch Support

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Twitch, Amazon çatısı altındaki canlı yayın devi olarak Türkiye'de 2024'te erişim engeliyle sarsılmıştı.

Twitch, Amazon çatısı altındaki canlı yayın devi olarak Türkiye'de 2024'te erişim engeliyle sarsılmıştı.

Amazon'un 2014'te satın aldığı Twitch, oyun yayınlarından sohbet kanallarına uzanan içerikleriyle Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesinin her gün başına geçtiği platformlardan biri. Platformun ülkeyle ilişkisi ise her zaman sakin ilerlemedi; Şubat 2024'te Milli Piyango İdaresi'nin kumar içerikli yayınları gerekçe gösteren kararıyla Twitch'e erişim engeli getirilmiş, yasak kısa süre sonra kaldırılmıştı. 'Twitch Türkiye kapandı mı' sorusu bugün yeniden aranmaya başlasa da yeni karar platformu kapatmıyor, yalnızca en genç kullanıcılarının önünü kesiyor. Twitch yaş sınırı dünya genelinde bugüne kadar 13 olarak uygulanıyordu ve Türkiye'deki kullanıcılar için bu eşik artık 15'e çıkıyor.

Twitch'te 15 yaş altı üyelik 29 Ekim'de kapandı, mevcut hesaplar Şubat 2027'de devre dışı kalacak.

Twitch'te 15 yaş altı üyelik 29 Ekim'de kapandı, mevcut hesaplar Şubat 2027'de devre dışı kalacak.

Twitch Support'un paylaştığı duyuruya göre 29 Ekim itibarıyla Türkiye'de 15 yaşından küçük kullanıcıların yeni Twitch hesabı açmasına izin verilmiyor. Hâlihazırda platformda hesabı bulunan 15 yaş altı Türk kullanıcılar için ise bir geçiş süresi tanındı ve bu hesapların Şubat 2027'de devre dışı bırakılacağı açıklandı. Platform, kararın Türk yasalarına uyum için alındığını vurgularken yaşın hangi yöntemle doğrulanacağına dair ayrıntıları yardım sayfasındaki yaş doğrulama bölümüne bıraktı. Twitch'in mevcut hesaplar için seçtiği Şubat ayı, yönetmeliğin bu hesaplara tanıdığı son tarihten de önceye denk geliyor.

Yönetmelik 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor, 15-18 yaş arası kullanıcılar için canlı yayına da kısıtlama geliyor.

Yönetmelik 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor, 15-18 yaş arası kullanıcılar için canlı yayına da kısıtlama geliyor.

Twitch'in bu adımı, kamuoyunda 15 yaş altı sosyal medya yasağı olarak bilinen, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yaş doğrulama yönetmeliğine dayanıyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme Türkiye'den erişilen yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını ve online oyun platformlarını kapsıyor; yeni hesap açmak isteyenler e-Devlet üzerinden verilen yaş doğrulama belirteciyle, kimlik bilgisi paylaşmadan yaşını kanıtlayacak. Mevcut hesapların da 31 Mart 2027'ye kadar en az bir kez bu doğrulamadan geçmesi gerekiyor. Yönetmelik 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için canlı yayını da sınırlıyor, ancak işinin merkezinde canlı yayın olan Twitch bu yaş grubuna nasıl bir kısıtlama getireceğini henüz açıklamadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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