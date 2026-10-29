2027 Emekli Maaşı Değişiyor: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşında Kritik Rakam
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Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik bir kanun değişikliği hazırlandığını duyurdu. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Gözler şimdi Ocak zammına eklenmesi beklenen refah payına çevrildi. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre Ocak 2027'de yapılan düzenlemeyle 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı yeniden hesaplandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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