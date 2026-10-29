2027 Emekli Maaşı Değişiyor: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşında Kritik Rakam

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısında göre yüzde 10'luk enflasyon zammı varsayımına, kulislerde adı geçen refah payı oranları eklendiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

Refah payı gelirse emekli maaşı ne kadar olur?

Yüzde 5 refah payıyla toplam artış yüzde 15 olur ve taban aylık yaklaşık 27 bin 085 liraya çıkar.

Yüzde 10 refah payında toplam artış yüzde 20'ye ulaşır, aylık 28 bin 262 lira olur.

Yüzde 15 refah payında artış yüzde 25 olur ve taban aylık 29 bin 440 liraya yükselir.

Yüzde 20 refah payında ise toplam artış yüzde 30'u bulur, en düşük aylık yaklaşık 30 bin 618 lirayı görür.

2027 en düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu?

Yani 30 bin lira sınırının aşılması için toplam artışın yüzde 27,4'ün üzerine çıkması gerekiyor. Bu da yüzde 10'luk zamma en az 17-18 puanlık bir refah payı eklenmesi anlamına geliyor.

2027 emekli maaşı için kulislerde konuşulanlar

Kulislere göre düzenleme yalnızca oransal artışla sınırlı kalmayabilir. Aylıkların kök maaş üzerinden, kademeli olarak yükseltilmesi de değerlendiriliyor. Böyle bir adım, prim gün sayısı ve ödeme farklarından doğan eşitsizlikleri azaltabilir. Hazine'nin yaptığı taban aylık tamamlamasına duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.

Memur emeklisinin 2027 maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri de gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon farkıyla zam alırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılıyor. Aradaki bu farkı kapatacak bir reform ihtimali de konuşuluyor.