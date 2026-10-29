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2027 Emekli Maaşı Değişiyor: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşında Kritik Rakam

2027 Emekli Maaşı Değişiyor: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşında Kritik Rakam

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 09:43
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Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik bir kanun değişikliği hazırlandığını duyurdu. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Gözler şimdi Ocak zammına eklenmesi beklenen refah payına çevrildi. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre Ocak 2027'de yapılan düzenlemeyle 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı yeniden hesaplandı.

Kaynak: Sabah / Faruk Erdem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı açıklaması: Düzenleme yolda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı açıklaması: Düzenleme yolda.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin gelirinin yükseltilmesine yönelik yasal bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ve bunun yıl bitmeden tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ankara kulislerindeki değerlendirmelere göre masadaki ana başlık, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammının üzerine eklenecek refah payı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışının yaklaşık yüzde 10 olacağı tahmin ediliyor. Refah payının ise 10 ile 20 puan arasında değişebileceği konuşuluyor.

Bu rakamlar resmi bir karar değil. Zam oranı, TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklamasıyla 2027'nin ilk günlerinde kesinleşecek.

En düşük emekli maaşı 23.552 TL'den 30 bin liraya çıkabilir mi? Hesap ortada.

En düşük emekli maaşı 23.552 TL'den 30 bin liraya çıkabilir mi? Hesap ortada.

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısında göre yüzde 10'luk enflasyon zammı varsayımına, kulislerde adı geçen refah payı oranları eklendiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

Refah payı gelirse emekli maaşı ne kadar olur?

  • Yüzde 5 refah payıyla toplam artış yüzde 15 olur ve taban aylık yaklaşık 27 bin 085 liraya çıkar. 

  • Yüzde 10 refah payında toplam artış yüzde 20'ye ulaşır, aylık 28 bin 262 lira olur. 

  • Yüzde 15 refah payında artış yüzde 25 olur ve taban aylık 29 bin 440 liraya yükselir. 

  • Yüzde 20 refah payında ise toplam artış yüzde 30'u bulur, en düşük aylık yaklaşık 30 bin 618 lirayı görür.

2027 en düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu?

Yani 30 bin lira sınırının aşılması için toplam artışın yüzde 27,4'ün üzerine çıkması gerekiyor. Bu da yüzde 10'luk zamma en az 17-18 puanlık bir refah payı eklenmesi anlamına geliyor.

2027 emekli maaşı için kulislerde konuşulanlar

Kulislere göre düzenleme yalnızca oransal artışla sınırlı kalmayabilir. Aylıkların kök maaş üzerinden, kademeli olarak yükseltilmesi de değerlendiriliyor. Böyle bir adım, prim gün sayısı ve ödeme farklarından doğan eşitsizlikleri azaltabilir. Hazine'nin yaptığı taban aylık tamamlamasına duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.

Memur emeklisinin 2027 maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri de gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon farkıyla zam alırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılıyor. Aradaki bu farkı kapatacak bir reform ihtimali de konuşuluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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