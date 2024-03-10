Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Akordiyon Tavuk, Misket Köfte ve Niceleri

Onedio'nun şefi Sercan Çam, 'Buradaki her tarif bir fikirdir, zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim' diyerek başlattığı serisi ile bizlere zamandan tasarruf sağlayan 1 saatte 1 haftalık yemek tarifleri sunuyor. Sercan Çam, '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 3. paylaşımını da yayınladı.
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Özellikle iş hayatı yoğun olan ve evde yemek yapma noktasında mutfağa vakit ayırmakta zorlanan insanların hayatını kurtaracak bir seriye başlayan şef Sercan Çam, sunduğu tarifler ile 1 saatte 1 haftalık yemek hazırlamamıza yardımcı oluyor.
Sercan Çam şimdi ise serinin 3. paylaşımı ile bizlerle, 'Karışık fırın sebze, brokoli cacığı, akordiyon tavuk, patates kumpir, mercimek bulgur pilavı ve misket köfte' tariflerini ve yapılış aşamasına ait bilgiler paylaştı.
İşte Sercan Çam'ın '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 3. paylaşımı: 👇
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