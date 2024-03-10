Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Akordiyon Tavuk, Misket Köfte ve Niceleri

Onedio'nun şefi Sercan Çam, 'Buradaki her tarif bir fikirdir, zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim' diyerek başlattığı serisi ile bizlere zamandan tasarruf sağlayan 1 saatte 1 haftalık yemek tarifleri sunuyor. Sercan Çam, '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 3. paylaşımını da yayınladı.