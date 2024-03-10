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Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Akordiyon Tavuk, Misket Köfte ve Niceleri

Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Akordiyon Tavuk, Misket Köfte ve Niceleri

Fatih UZUN
Fatih UZUN - Onedio
10.03.2024 - 12:00

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Onedio'nun şefi Sercan Çam, 'Buradaki her tarif bir fikirdir, zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim' diyerek başlattığı serisi ile bizlere zamandan tasarruf sağlayan 1 saatte 1 haftalık yemek tarifleri sunuyor. Sercan Çam, '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 3. paylaşımını da yayınladı.

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Özellikle iş hayatı yoğun olan ve evde yemek yapma noktasında mutfağa vakit ayırmakta zorlanan insanların hayatını kurtaracak bir seriye başlayan şef Sercan Çam, sunduğu tarifler ile 1 saatte 1 haftalık yemek hazırlamamıza yardımcı oluyor.

Özellikle iş hayatı yoğun olan ve evde yemek yapma noktasında mutfağa vakit ayırmakta zorlanan insanların hayatını kurtaracak bir seriye başlayan şef Sercan Çam, sunduğu tarifler ile 1 saatte 1 haftalık yemek hazırlamamıza yardımcı oluyor.

Onedio'nun şefi Sercan Çam hakkında detaylı bilgiye ve '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 1. videosuna buradan ulaşabilirsiniz: 👇

'1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 2. videosunu da burada paylaşmıştık: 👇

Sercan Çam şimdi ise serinin 3. paylaşımı ile bizlerle, 'Karışık fırın sebze, brokoli cacığı, akordiyon tavuk, patates kumpir, mercimek bulgur pilavı ve misket köfte' tariflerini ve yapılış aşamasına ait bilgiler paylaştı.

Sercan Çam şimdi ise serinin 3. paylaşımı ile bizlerle, 'Karışık fırın sebze, brokoli cacığı, akordiyon tavuk, patates kumpir, mercimek bulgur pilavı ve misket köfte' tariflerini ve yapılış aşamasına ait bilgiler paylaştı.

Şef Sercan Cam'ın Instagram hesabını hala bilmiyorsanız, lütfen tıklayınız!

İşte Sercan Çam'ın '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 3. paylaşımı: 👇

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