Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Pırasalı Köfte, Kereviz Yemeği, Narlı Ayva ve Niceleri

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Yetenekli ve başarılı şef Sercan Çam, Instagram üzerinden yaptığı serisinin yeni paylaşımında takipçilerine 'Erişteli yeşil mercimek, limonlu basmati, kereviz yemeği, pırasalı köfte ve narlı ayva' tarifleri verdi.
"Buradaki her tarif bir fikirdir, zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim" diyerek zamandan büyük bir tasarruf sağlamamızı sağlayan şefin tariflerini mutlaka denemeniz gerekiyor!
İşte Sercan Çam'ın "1 saatte 1 haftalık yemek tarifi" serisinin 2. paylaşımı: 👇
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