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Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Pırasalı Köfte, Kereviz Yemeği, Narlı Ayva ve Niceleri

Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Pırasalı Köfte, Kereviz Yemeği, Narlı Ayva ve Niceleri

Instagram
Fatih UZUN
Fatih UZUN - Onedio
03.03.2024 - 13:07

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Onedio'nun şefi Sercan Çam, ''1 saatte 1 haftalık yemek tarifi' serisi ile hayat kurtarmaya devam ediyor. Kendisine hazırlıyormuş gibi çektiği yemek tarifleri ile Instagram'da dikkat çeken Sercan Çam, 1 saatte hazırlanacak tarifler ile 1 haftalık yemek derdine son vermeyi hedefliyor.

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Yetenekli ve başarılı şef Sercan Çam, Instagram üzerinden yaptığı serisinin yeni paylaşımında takipçilerine 'Erişteli yeşil mercimek, limonlu basmati, kereviz yemeği, pırasalı köfte ve narlı ayva' tarifleri verdi.

Yetenekli ve başarılı şef Sercan Çam, Instagram üzerinden yaptığı serisinin yeni paylaşımında takipçilerine 'Erişteli yeşil mercimek, limonlu basmati, kereviz yemeği, pırasalı köfte ve narlı ayva' tarifleri verdi.

Onedio'nun şefi Sercan Çam hakkında detaylı bilgiye ve '1 saatte 1 haftalık yemek' serisinin 1. videosuna buradan ulaşabilirsiniz: 👇

"Buradaki her tarif bir fikirdir, zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim" diyerek zamandan büyük bir tasarruf sağlamamızı sağlayan şefin tariflerini mutlaka denemeniz gerekiyor!

"Buradaki her tarif bir fikirdir, zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendime hazırladığım gibi videoyu çektim" diyerek zamandan büyük bir tasarruf sağlamamızı sağlayan şefin tariflerini mutlaka denemeniz gerekiyor!

Şef Sercan Cam'ın Instagram hesabını hala bilmiyorsanız, lütfen tıklayınız!

İşte Sercan Çam'ın "1 saatte 1 haftalık yemek tarifi" serisinin 2. paylaşımı: 👇

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