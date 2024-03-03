Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Pırasalı Köfte, Kereviz Yemeği, Narlı Ayva ve Niceleri

Onedio'nun şefi Sercan Çam, ''1 saatte 1 haftalık yemek tarifi' serisi ile hayat kurtarmaya devam ediyor. Kendisine hazırlıyormuş gibi çektiği yemek tarifleri ile Instagram'da dikkat çeken Sercan Çam, 1 saatte hazırlanacak tarifler ile 1 haftalık yemek derdine son vermeyi hedefliyor.