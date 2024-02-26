Onedio'nun Şefi Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Fırın Tavuk, Patates Graten ve Niceleri

'Zaman kaybetmeden çorbayı kavanozlara paylaştırdım. 3 geri bi ileri yapıp kapattım. Tavukları da kaplar alem. Pişirdiğim yemekleri +4 derecede maksimum 3 gün saklıyorum. Tavuk, pirinç gibi gıdaları yiyeceğiniz zaman güvenli sıcaklık dediğimiz derecelerde ısıtırsanız zehirlenmezsiniz.

Bütün bir hafta zahmetsizce yemeğimi yanımda taşıyorum ya da akşam eve gelince dakikalar içinde sofrayı kuruyorum. Hazırlığı ile 1,5 saatte bütün yemekler hazırlamak işte bu kadar kolay. Afiyet olsun!'