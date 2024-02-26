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Onedio'nun Şefi Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Fırın Tavuk, Patates Graten ve Niceleri

Onedio'nun Şefi Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Fırın Tavuk, Patates Graten ve Niceleri

Fatih UZUN
Fatih UZUN - Onedio
26.02.2024 - 18:54

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Onedio'nun yetenekli ve başarılı şefi Sercan Çam, kendisine hazırlıyormuş gibi çektiği yemek tarifi videolarını Instagram hesabından paylaşıyor. Şef Sercan Çam'ın bir süredir devam ettirdiği '1 saatte 1 haftalık yemek' tarifi serisi ise adeta sizin hayatınızı kurtaracak!

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'İşim gücüm yemek' diyen Sercan Çam, Nevvar Salih İşgören Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunu.

'İşim gücüm yemek' diyen Sercan Çam, Nevvar Salih İşgören Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunu.

Yetenekli şef Çam, lisans eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde tamamladı.

Sercan Çam, 2010 yılında ise İtalya'da aldığı eğitimin ardından birçok farklı ülkede çalışma imkanı bulurken, kendisini geliştirdiği sektörde atölye ve kurslar ile kendisi gibi şef olmak isteyenlere çeşitli eğitimler verdi.

Sercan Çam, 2010 yılında ise İtalya'da aldığı eğitimin ardından birçok farklı ülkede çalışma imkanı bulurken, kendisini geliştirdiği sektörde atölye ve kurslar ile kendisi gibi şef olmak isteyenlere çeşitli eğitimler verdi.

Onedio Yemek YouTube kanalında paylaştığımız tariflerin de mimarı olan Sercan şef, geçtiğimiz yıllarda da Masterchef macerasına atılmış ve önlüğü de kapmıştı.

Onedio Yemek YouTube kanalında paylaştığımız tariflerin de mimarı olan Sercan şef, geçtiğimiz yıllarda da Masterchef macerasına atılmış ve önlüğü de kapmıştı.

Şef Sercan Çam'ın bir de 107 farklı tarif ve birbirinden öğretici tekniklerinin yer aldığı Mutfak Filede Başlar isimli kitabı bulunuyor.

Şef Sercan Çam'ın bir de 107 farklı tarif ve birbirinden öğretici tekniklerinin yer aldığı Mutfak Filede Başlar isimli kitabı bulunuyor.

Başarılarla dolu bir hayatı olan Sercan Şef, Instagram'da da bizlerin hayatını kurtarabilecek '1 saatte 1 haftalık yemek' serisi yapıyor ki tariflerini mutlaka denemeniz gerekiyor!

Başarılarla dolu bir hayatı olan Sercan Şef, Instagram'da da bizlerin hayatını kurtarabilecek '1 saatte 1 haftalık yemek' serisi yapıyor ki tariflerini mutlaka denemeniz gerekiyor!

Şef Sercan Cam'ın Instagram hesabını hala bilmiyorsanız, lütfen tıklayınız!

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'1 saatte 1 haftalık yemek' tarifi veren Sercan Çam'ın burada paylaştığımız videosunda ise, 'Mısır ekmeği, ıspanak çorbası, fırın tavuk, yeşil mercimek ve patates graten' tariflerini bulacaksınız.

'1 saatte 1 haftalık yemek' tarifi veren Sercan Çam'ın burada paylaştığımız videosunda ise, 'Mısır ekmeği, ıspanak çorbası, fırın tavuk, yeşil mercimek ve patates graten' tariflerini bulacaksınız.

İşte Sercan Çam'ın birbirinden lezzetli tariflerini paylaştığı o videosu: 👇

Mısır Ekmeği malzemeleri ve tarifi: 👇

  • 2-3 pırasa

  • Zeytinyağı

  • Mısır ekmeği için;

  • 2 SB mısır unu

  • 1 SB süt

  • 1/2 SB su

  • 1/2 SB bitkisel yağ

  • 1 pk kabartma tozu

  • 1 tutam şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Pırasalar karamelize olana kadar kavurulurken soğanı da kısık ateşte terlettim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30-35 dakika kontrolü pişirdim.

Ispanak çorbası malzemeleri ve tarifi: 👇

  • 1 soğan

  • 1/2 kg ıspanak

  • 2 sarımsak

  • Tuz, baharatlar

  • Zeytinyağı

  • Videodaki gibi pişirip blenderdan geçirdim.

Fırın tavuk malzemeleri ve tarifi: 👇

  • Zeytinyağı

  • Arzu ettiğiniz baharatlar

  • Tavuk

  • Mevsim sebzeleri

  • Mandalina

  • Marinasyon için zeytinyağını ve baharatları karıştırdım. Bir kısmıyla tavuklar kapladım. Soyduğum pancarları mandalina kabuğu içinde pişiriyorum, bu sayede tepsideki diğer malzemeleri boyamıyorlar ve buram buram mandalina kokuyorlar. Kalan sosu da sebzelere sürdüm.

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Yeşil mercimek malzemeleri ve tarifi: 👇

  • Tuzlu suda mercimekleri haşlamaya başladım. Soğuyan mercimekleri de buzdolabı poşetlerine paylaştırdım. Salatalarla ya da yoğurt ile tüketiyorum.

Patates graten malzemeleri ve tarifi: 👇

  • 1 tatlı patates

  • 2 patates

  • 1 SB süt

  • Tuz

  • Karabiber

  • Muskat

  • Kaşar peyniri

  • Zeytinyağı

  • Pratik graten için elimdeki patatesleri yarım ay şeklinde doğradım. Patateslere muska, karabiber, tuz, süt ve peynir ekleyip karıştırdım.

Şef Sercan Çam'dan bir de önemli not var!

Şef Sercan Çam'dan bir de önemli not var!

'Zaman kaybetmeden çorbayı kavanozlara paylaştırdım. 3 geri bi ileri yapıp kapattım. Tavukları da kaplar alem. Pişirdiğim yemekleri +4 derecede maksimum 3 gün saklıyorum. Tavuk, pirinç gibi gıdaları yiyeceğiniz zaman güvenli sıcaklık dediğimiz derecelerde ısıtırsanız zehirlenmezsiniz.

Bütün bir hafta zahmetsizce yemeğimi yanımda taşıyorum ya da akşam eve gelince dakikalar içinde sofrayı kuruyorum. Hazırlığı ile 1,5 saatte bütün yemekler hazırlamak işte bu kadar kolay. Afiyet olsun!'

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