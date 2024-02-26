Onedio'nun Şefi Sercan Çam'dan '1 Saatte 1 Haftalık Yemek'te Bu Hafta: Fırın Tavuk, Patates Graten ve Niceleri

'İşim gücüm yemek' diyen Sercan Çam, Nevvar Salih İşgören Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunu.
Sercan Çam, 2010 yılında ise İtalya'da aldığı eğitimin ardından birçok farklı ülkede çalışma imkanı bulurken, kendisini geliştirdiği sektörde atölye ve kurslar ile kendisi gibi şef olmak isteyenlere çeşitli eğitimler verdi.
Onedio Yemek YouTube kanalında paylaştığımız tariflerin de mimarı olan Sercan şef, geçtiğimiz yıllarda da Masterchef macerasına atılmış ve önlüğü de kapmıştı.
Şef Sercan Çam'ın bir de 107 farklı tarif ve birbirinden öğretici tekniklerinin yer aldığı Mutfak Filede Başlar isimli kitabı bulunuyor.
Başarılarla dolu bir hayatı olan Sercan Şef, Instagram'da da bizlerin hayatını kurtarabilecek '1 saatte 1 haftalık yemek' serisi yapıyor ki tariflerini mutlaka denemeniz gerekiyor!
'1 saatte 1 haftalık yemek' tarifi veren Sercan Çam'ın burada paylaştığımız videosunda ise, 'Mısır ekmeği, ıspanak çorbası, fırın tavuk, yeşil mercimek ve patates graten' tariflerini bulacaksınız.
İşte Sercan Çam'ın birbirinden lezzetli tariflerini paylaştığı o videosu: 👇
Mısır Ekmeği malzemeleri ve tarifi: 👇
2-3 pırasa
Mısır ekmeği için;
2 SB mısır unu
1 SB süt
1/2 SB su
1/2 SB bitkisel yağ
1 pk kabartma tozu
1 tutam şeker
1 çay kaşığı tuz
Pırasalar karamelize olana kadar kavurulurken soğanı da kısık ateşte terlettim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30-35 dakika kontrolü pişirdim.
Ispanak çorbası malzemeleri ve tarifi: 👇
1 soğan
1/2 kg ıspanak
2 sarımsak
Tuz, baharatlar
Videodaki gibi pişirip blenderdan geçirdim.
Fırın tavuk malzemeleri ve tarifi: 👇
Arzu ettiğiniz baharatlar
Tavuk
Mevsim sebzeleri
Mandalina
Marinasyon için zeytinyağını ve baharatları karıştırdım. Bir kısmıyla tavuklar kapladım. Soyduğum pancarları mandalina kabuğu içinde pişiriyorum, bu sayede tepsideki diğer malzemeleri boyamıyorlar ve buram buram mandalina kokuyorlar. Kalan sosu da sebzelere sürdüm.
Yeşil mercimek malzemeleri ve tarifi: 👇
- Tuzlu suda mercimekleri haşlamaya başladım. Soğuyan mercimekleri de buzdolabı poşetlerine paylaştırdım. Salatalarla ya da yoğurt ile tüketiyorum.
Patates graten malzemeleri ve tarifi: 👇
1 tatlı patates
2 patates
1 SB süt
Tuz
Karabiber
Muskat
Kaşar peyniri
Pratik graten için elimdeki patatesleri yarım ay şeklinde doğradım. Patateslere muska, karabiber, tuz, süt ve peynir ekleyip karıştırdım.