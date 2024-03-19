Müge Anlı'da Kayınvalidesiyle Kaçan Adamdan Ogeday'ın Kolyesinin Sırrına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Kayınvalidesiyle Kaçan Adamdan Ogeday'ın Kolyesinin Sırrına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Mart Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da Ogeday kolyesini oyun alanında düşürmüş, bu durum büyük bir panik ve üzüntü yaşamasına neden olmuştu. Ogeday'ın kolyesinin neden bu kadar önemli olduğu ortaya çıktı!
2. X Factor yarışmasındaki performansıyla bir döneme damgasını vuran Ferah Zeydan'ı hatırlayanlarınız vardır. Jürilerin performansı karşısında etkilenip ayakta alkışladığı Zeydan, şimdi de değişimiyle görenleri epey şaşırttı.
3. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyayı kullanmasıyla da gündem olmayı başarıyor. TV dizileri ve programlarını yakından takip eden Akalın, bu kez Yalı Çapkını'na triplendi!
4. NOW'un sevilen dizisi Gaddar, yayın hayatına geç başlasa da cuma günkü önemli rakipleri karşısında başarılı bir performans yakaladı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı diziye ait ünlü oyuncunun sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
5. Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen yarışma, ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada gelin ve kaynanaların yaşadıkları ise olay oluyor. Son olarak bir gelinin, kayınvalidesinden "akıllı" yemek odası takımı istemesi, herkesi şok etti.
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6. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine damga vuran en önemli olaylardan biri hiç şüphesiz Çimen'in türbana girmesi oldu. Gökhan için türbana giren Çimen'in yeni hali şaşırtırken, kamera arkasından peruklu fotoğrafının gelmesi kafaları karıştırdı.
7. Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, Pınar Saka'nın elenmesini halayla kutlamıştı. Kutlama dansına Pınar'dan yanıt geldi.
8. NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Ramazan'la alakalı önemli bir an damga vurmuştu. Mira ve Cüneyd arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medyaya damga vururken, komedyen Kaan Sekban'dan olay bir gönderme geldi.
9. TLC Türkiye büyük bir yenilik yapacağını duyurdu. Televizyon kanalı artık her gün Kore dizisi yayınlayacağını açıkladı.
10. Survivor All Star'da olaylar bitmek bilmezken yarışmacıların aileleri de yarışma dışında kavga etmeye devam ediyor. Yunus Emre'nin eşi Beria'nın bebeğini kaybettiğine Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu inanmazken, Beria'dan beklenmedik bir hamle geldi.
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11. İlk bölümünden itibaren ekrana damgasını vuran işlerden biri de Kızıl Goncalar oldu elbette. Seyircinin oldukça dikkatini çeken dizi sezonun iddialı yapımları arasına adını kazıdı bile. Her bölümüyle ayrı dikkat çeken Kızıl Goncalar, son bölümünde yer alan "Ramazan kim?" sahnesiyle viral oldu. Sunucu Ece Üner sosyal medyadan bu sahneye isyan edince görenleri ikiye böldü.
12. Yargı dizisinde Tuğçe'nin ilk saha görevinde toplu tecavüze ve şiddete uğrayıp bir de bacağının kesilip denize atılmasıyla senarist Sema Ergenekon tepkilerin odağına otururken, Gülse Birsel'in yıllar önce Jet Sosyete dizisinde kadına şiddet hakkında söylediği sözler tekrardan gündem oldu.
13. Survivor All Star'ın olaysız tek bir bölümü bile olmazken, yarışmacılar arasındaki tartışmalara çileden çıkan Acun Ilıcalı da dahil oldu. Aleyna'nın sinir krizi geçirip oyuna çıkmamasına bozulan Nefise bu konuyu kafaya takarken, Ilıcalı'dan Nefise'ye beklenmedik sözler geldi.
14. Set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerdeki ağlama sahnelerinin nasıl çekildiğini, oyuncuların nasıl ağladığını anlattı.
15. Yıllardır sayısız sinema, tiyatro ve dizide oynamış usta oyuncu Nevra Serezli, Sibel Arna'nın YouTube programının konuğu oldu. Ne Olursan Ol Rahat Ol'da Metin Serezli ile 45 yıllık mutlu evliliğine değinen Nevra Serezli, sürdürdükleri ilişkinin sırrını anlatırken "ne varsa eskilerde var!" dedirtti. Diğer bir yandan Sihirli Annem ekibine kırgın olduğunu söyledi.
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16. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ve yeniden herkese "Yok artık, bu kadarı da olmaz!" dedirten bir olay yaşandı. 3 ay önce öz annesi ve "kocam" dediği sevgilisinin altınlarla kaçtığını anlatan Nehir'in akılalmaz iddiaları ağızları açık bıraktı!
17. NOW'un sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu enfes bir oyunculuk performansıyla kendisine hayran bıraktırmaya devam ederken, Kızıl Goncalar kamera arkasından Yazıcıoğlu'nun sahneye nasıl hazırlandığı yayınlandı.
18. Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in son zamanlarda eşini Aleyna konusunda uyarması gündemden düşmüyor. Son olarak telefonda da Aleyna konusunu açan Beria Özden'e Survivor yorumcusu İhsan Tarkan tepki gösterdi.
19. Yoğun temposu ve bol kaosuyla her bölümünde ayrı bir olay olan Survivor'da bu kez sorun yaşayan Batuhan oldu. Yarışma sırasında takım arkadaşlarıyla atışan Batuhan, konseyde Poyraz'la birbirine girdi!
20. SMS olmadığı için kaosu ve tartışması bol geçen Survivor All Star'da yarışmacıların hırslarının da etkisiyle pek çok sakatlık yaşanıyor. Durumun ciddiyetini gözler önüne sermek isteyen Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "bu kadarına gerek var mıydı?" dedirtti.
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