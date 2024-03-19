Kızıl Goncalar'ın Viral Olan "Ramazan Kim?" Sahnesine Tepki Gösteren Ece Üner İzleyenleri İkiye Böldü
Kızıl Goncalar'ın Viral Olan "Ramazan Kim?" Sahnesine Tepki Gösteren Ece Üner İzleyenleri İkiye Böldü
İlk bölümünden itibaren ekrana damgasını vuran işlerden biri de Kızıl Goncalar oldu elbette. Seyircinin oldukça dikkatini çeken dizi sezonun iddialı yapımları arasına adını kazıdı bile. Her bölümüyle ayrı dikkat çeken Kızıl Goncalar, son bölümünde yer alan 'Ramazan kim?' sahnesiyle viral oldu. Sunucu Ece Üner sosyal medyadan bu sahneye isyan edince görenleri ikiye böldü.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren resmen fırtınalar estirdi.
Dikkat çeken sahneleriyle RTÜK'ün radarına takılan Kızıl Goncalar, tıpkı Kızılcık Şerbeti gibi hem maddi para cezası almış hem de yayın durdurma cezasıyla karşılaşmıştı.
Bir süredir sorunsuz bir şekilde akışına devam eden Kızıl Goncalar'da hikayenin yoğunluğu Zeynep ve Cüneyd'e kaymaya başladı.
Diğer bir yandan son bölümde Cüneyd ve Mira arasında geçen konuşma sosyal medyada viral oldu.
Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak istediği sırada "Ramazan" cevabını alan Mira, "Ramazan kim?" diyerek durumu anlayamadı.
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Haber spikeri ve sunucu Ece Üner ise sosyal medya hesabı üzerinden Kızıl Goncalar dizisinin viral olan "Ramazan kim?" sahnesine ateş püskürdü.
"Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil!"
Ece Üner'in bu tepkisinin ardından ona hak veren de oldu, eleştirisine karşı eleştirerek cevap veren de.
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