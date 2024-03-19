Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Viral Olan "Ramazan Kim?" Sahnesine Tepki Gösteren Ece Üner İzleyenleri İkiye Böldü

Kızıl Goncalar'ın Viral Olan "Ramazan Kim?" Sahnesine Tepki Gösteren Ece Üner İzleyenleri İkiye Böldü

Ece Üner Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 14:48

İlk bölümünden itibaren ekrana damgasını vuran işlerden biri de Kızıl Goncalar oldu elbette. Seyircinin oldukça dikkatini çeken dizi sezonun iddialı yapımları arasına adını kazıdı bile. Her bölümüyle ayrı dikkat çeken Kızıl Goncalar, son bölümünde yer alan 'Ramazan kim?' sahnesiyle viral oldu. Sunucu Ece Üner sosyal medyadan bu sahneye isyan edince görenleri ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren resmen fırtınalar estirdi.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren resmen fırtınalar estirdi.

Gold Film imzasıyla ekranlara gelen dizinin senaryosunu Melih Özyılmaz ve Ceylan Güleç kaleme alıyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren ekran önüne sunduğu konular, sezonda büyük yankı uyandırıyor.

Dikkat çeken sahneleriyle RTÜK'ün radarına takılan Kızıl Goncalar, tıpkı Kızılcık Şerbeti gibi hem maddi para cezası almış hem de yayın durdurma cezasıyla karşılaşmıştı.

Dikkat çeken sahneleriyle RTÜK'ün radarına takılan Kızıl Goncalar, tıpkı Kızılcık Şerbeti gibi hem maddi para cezası almış hem de yayın durdurma cezasıyla karşılaşmıştı.

Sosyal medyada dizinin seyircileri ve daha önce bu durumla karşı karşıya gelmiş oyuncu arkadaşları desteklerini esirgememiş ve tepki göstermişti.

Bir süredir sorunsuz bir şekilde akışına devam eden Kızıl Goncalar'da hikayenin yoğunluğu Zeynep ve Cüneyd'e kaymaya başladı.

Bir süredir sorunsuz bir şekilde akışına devam eden Kızıl Goncalar'da hikayenin yoğunluğu Zeynep ve Cüneyd'e kaymaya başladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri ve Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Zeynep karakteri evlendi biliyorsunuz. İkili arasında geçen olaylar izleyenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Diğer bir yandan son bölümde Cüneyd ve Mira arasında geçen konuşma sosyal medyada viral oldu.

Diğer bir yandan son bölümde Cüneyd ve Mira arasında geçen konuşma sosyal medyada viral oldu.

Cüneyd'in terapisti Levent'in kızı olan Mira'nın İslamiyetle tanıştığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak istediği sırada "Ramazan" cevabını alan Mira, "Ramazan kim?" diyerek durumu anlayamadı.

Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak istediği sırada "Ramazan" cevabını alan Mira, "Ramazan kim?" diyerek durumu anlayamadı.

Bu sahne elbette sosyal medyada izleyicilerin büyük bir çoğunluğunu kahkahalara boğdu.

Burada bahsettik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haber spikeri ve sunucu Ece Üner ise sosyal medya hesabı üzerinden Kızıl Goncalar dizisinin viral olan "Ramazan kim?" sahnesine ateş püskürdü.

Haber spikeri ve sunucu Ece Üner ise sosyal medya hesabı üzerinden Kızıl Goncalar dizisinin viral olan "Ramazan kim?" sahnesine ateş püskürdü.

"Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil!"

"Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil!"

'Komik değil!

Gerçekçi değil!

Seküler kesim cahil değil!

Oruç tutmamak dinsiz olmak değil!

Değil oğlu değil!'

Ece Üner'in bu tepkisinin ardından ona hak veren de oldu, eleştirisine karşı eleştirerek cevap veren de.

Ece Üner'in bu tepkisinin ardından ona hak veren de oldu, eleştirisine karşı eleştirerek cevap veren de.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın