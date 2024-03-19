Kızıl Goncalar'ın Viral Olan "Ramazan Kim?" Sahnesine Tepki Gösteren Ece Üner İzleyenleri İkiye Böldü

İlk bölümünden itibaren ekrana damgasını vuran işlerden biri de Kızıl Goncalar oldu elbette. Seyircinin oldukça dikkatini çeken dizi sezonun iddialı yapımları arasına adını kazıdı bile. Her bölümüyle ayrı dikkat çeken Kızıl Goncalar, son bölümünde yer alan 'Ramazan kim?' sahnesiyle viral oldu. Sunucu Ece Üner sosyal medyadan bu sahneye isyan edince görenleri ikiye böldü.