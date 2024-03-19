Kaan Sekban, Kızıl Goncalar'daki "Ramazan" Sahnesini Fena Tiye Aldı!

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Ramazan'la alakalı önemli bir an damga vurmuştu. Mira ve Cüneyd arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medyaya damga vururken, komedyen Kaan Sekban'dan olay bir gönderme geldi.