Kaan Sekban, Kızıl Goncalar'daki "Ramazan" Sahnesini Fena Tiye Aldı!
Kaan Sekban, Kızıl Goncalar'daki "Ramazan" Sahnesini Fena Tiye Aldı!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Ramazan'la alakalı önemli bir an damga vurmuştu. Mira ve Cüneyd arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medyaya damga vururken, komedyen Kaan Sekban'dan olay bir gönderme geldi.
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NOW ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümü sosyal medyaya damga vurdu.
Dizinin son bölümüne Cüneyd ve Mira karakterlerinin diyaloğu damga vururken, diyalogta Mira'nın Ramazan hakkında hiçbir şey bilmemesi herkesi şaşırttı.
Söz konusu sahne tepkilerin odağına otururken, komedyen Kaan Sekban o anlara gönderme yapan bir video çekti.
Muhafazakarlık içeren dizilerde hiçbir şey bilmeyen ve uzaylı gibi takılan karakterlere gönderme yapan Sekban'ın o anları kısa sürede gündem oldu.
İşte o gönderme:
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