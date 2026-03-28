Seda Sayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesine Sert Çıkıştı!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2026 - 23:09

Rapçi Vahap Canbay, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte, barışmak istediği eski sevgisili Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu mekana gitmiş, Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Vahap Canbay'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlemişti. Olayda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. 

Seda Sayan yaşanan bu acı olay ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Özellikle Kalaycıoğlu'nun annesinin açıklamaları üzerine konuşan Seda Sayan'ın sözleri gündem oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da olayla ilgili gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Zuhal Kalaycıoğlu kızının daha önce Vahap Canbay tarafından darbedildiğini, ikili arasında ciddi problemler yaşandığını anlatmıştı. Seda Sayan ise annenin bu sözleri üzerine 'Şimdi 'kızıma kafa attı' diyorsun... Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin! 'Kızıma kafa attı' ne demek ya? Senin evladının, gözünün içine baktığın çocuğuna kafa atıyor ya! ' sözleriyle tepki gösterdi. 

Vahap Canbay ellerinde bir kanıt olmadığını söyleyerek bu iddiayı reddetmişti. Sayan bütün ailelere seslenerek 'Çocuk çıktı dedi ki; 'Var mı ellerinde böyle bir rapor?' Hadi buyurun! Şimdi o anne, hiç kimse kusura bakmasın, buradan bütün ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına, ister evli olsun, ister çıktığı çocuk olsun, ister flörtü, ister nişanlısı her neyse, anne ya da babasınız, evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var ya, polis! Emniyet var ya! Sen niye gidip zamanında bu raporu alsaydın şimdi daha haklı bir anne olarak, çocuğunu koruyan bir anne olarak seni konuşuyor olacaktık.' dedi

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
