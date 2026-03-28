Seda Sayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesine Sert Çıkıştı!

Zuhal Kalaycıoğlu kızının daha önce Vahap Canbay tarafından darbedildiğini, ikili arasında ciddi problemler yaşandığını anlatmıştı. Seda Sayan ise annenin bu sözleri üzerine 'Şimdi 'kızıma kafa attı' diyorsun... Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin! 'Kızıma kafa attı' ne demek ya? Senin evladının, gözünün içine baktığın çocuğuna kafa atıyor ya! ' sözleriyle tepki gösterdi.

Vahap Canbay ellerinde bir kanıt olmadığını söyleyerek bu iddiayı reddetmişti. Sayan bütün ailelere seslenerek 'Çocuk çıktı dedi ki; 'Var mı ellerinde böyle bir rapor?' Hadi buyurun! Şimdi o anne, hiç kimse kusura bakmasın, buradan bütün ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına, ister evli olsun, ister çıktığı çocuk olsun, ister flörtü, ister nişanlısı her neyse, anne ya da babasınız, evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var ya, polis! Emniyet var ya! Sen niye gidip zamanında bu raporu alsaydın şimdi daha haklı bir anne olarak, çocuğunu koruyan bir anne olarak seni konuşuyor olacaktık.' dedi.