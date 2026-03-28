Serbest Bırakılan Hande Erçel’e Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi Aygün Aydın’dan Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.03.2026 - 21:04

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, yasaklı madde soruşturması kapsamında Türkiye’ye dönerek ifade vermiş ve işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, aynı soruşturmada daha önce adı geçen Aygün Aydın’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, ifade vermek üzere yurt dışından Türkiye’ye geldi.

Havalimanına iniş yaptıktan sonra avukatıyla birlikte kendi aracıyla İstanbul Adliyesi’ne geçtiği öğrenilen oyuncu, burada savcılığa ifade verdi.

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Erçel’den saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından ise ünlü oyuncu serbest bırakıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, daha önce aynı soruşturma kapsamında adı geçen Aygün Aydın X'te dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

'Çifte standart neden? Vergisini ödeyen her vatandaş neden bir değil? Bu ne saçma iş! Napalım, biz de mi devletten düzgün muamele görmek için orada burada kı*ımızı gösterip PR firmaları üzerinden X’te bot hesap açıp algı yönetelim?

Kendi arabasıyla alındı ne demek, podyuma mı gidiyor bu arkadaş? Her şeyi geçtim, benim de sadece ifademe başvurdular ama 3 gün nezarette tuttular. Köpeğim evde açlıktan susuzluktan ölüyordu. Evime şafak operasyonu düzenlediler ki alakam yok!

Aşırı sinirlendim, o yüzden bu kişinin beyanının yalan olduğunu kanıtlayan medya haberleri ve görselleri burada paylaşacağım. Bu muymuş gece hayatına katılmayan, parti hayatı olmayan? Hadi be oradan! İfadesi bile çok steril, yalanlarla hazırlanmış.

Bu değil miydi Coachella festivallerinden çıkmayan Amerika’da? Bu değil miydi menajerini Arap milyarderlerle sözde reklam bağlantısı ayağına Ayşe Barım’ı finanse eden? Ayşe Barım hükümeti yıkmakla hapis yatmıyor mu?

Bu değil mi Mert Vidinli’lerle mıç mıç olan? Mert Vidinli kim? Şu an bu dosyadan tutuklanmamak için Londra’ya kaçan isim. E, bu da malum son zamanlarda Londra’dan çıkmayan biri.

Hayatında hiçbir projede yeteneği olmadan şişirilen bu kadının bence en iyi olduğu tek rol, oynadığı savcı rolü. Belli ki oradaki repliklerini mükemmel çalışmış ki adliyede her şeyi kuralına göre oynamış.

Operasyonda çifte standart ne ya? Kepazelik resmen bu!

@adalet_bakanlik @TC_icisleri Neden devlet kurumunda çifte standart? Lütfen araştırılsın! Kanun kapsamında, henüz uyuşturucu sorgusunda kişi “kullanmadım” dese bile, test sonucu alınmamış kişinin test sonucu çıkana kadar serbest değil, denetimli serbestlik ile bırakılması usule esastır!

Devlet kanunları her vatandaş için eşit değil mi?! Neden mahkemeye özel kurumdan gidip test yapmasın? Veya test yapan şahıs, idrar ve kan örneklerinin numunelerini alan görevliye el altından rüşvet verip başkasının örnekleriyle delilleri karartmasın diye bu usul ve prosedür uygulanır! Siz niye güvenlik açığına mahal veriyorsunuz?

Kadına bak! Önce mahkeme, sonra kendi arabasıyla gidip kan testini kelepçesiz vermek ne? Buna adli tıp kurumunda eşlik etmek suretiyle görevlendirilmesi gereken polis memurlarının maaşını benim vergimle ödemiyor musunuz siz? Bu ne liyakatsizlik!

@grok Uyuşturucu soruşturmalarında davaya bakan kamu personellerinin, gözaltındaki şahıslara çifte standart uygulaması ve şüpheli kişilerin delil sayılan adli tahlil süreçlerine güvenlik açığı oluşturarak delil karartmaya mahal vermesinin TCK karşılığı ne?'

O tweet'leri şöyle bırakalım:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
