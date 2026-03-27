Hakan Sabancı’nın İfadesindeki “Bir Kez Gördüm” Sözleri Aygün Aydın’ı Çileden Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2026 - 09:00

Sosyetik isimlerden Hakan Sabancı’nın gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede yer alan Aygün Aydın detayı ise kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gözaltı sürecinin ardından ifade veren Hakan Sabancı’nın dosyasında, Aygün Aydın’ın daha önce dile getirdiği bazı ciddi iddialar da yer aldı.

Aydın’ın, Sabancı’nın Bebek Otel’in rooftop kısmında yasaklı madde kullandığını gördüğüne dair beyanı sorulduğunda Sabancı bu iddiayı kesin bir dille reddetti. “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiç gitmedim” diyerek iddiayı kabul etmediğini belirtti.

Kanlıca’daki yalısında yasaklı madde kullanıldığı yönündeki iddiaya da yanıt veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve bu buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ifade etti. Sabancı, bu görüşmede herhangi bir yasaklı madde kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.

“Geçmişte yalnızca bir kez gördüğüm, sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığım bir kişidir. Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır.” sözleri sonrası Aygün Aydın'dan yanıt geldi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Aygün Aydın da sessiz kalmadı. İlk etapta yaptığı açıklamada oldukça yumuşak bir dil kullanan Aydın'ın o ifadelerinden bahsetmiştik:

“Ben kimsenin zor durumundan keyif duyacak biri değilim. Eski erkek arkadaşımla geçmişte kötü deneyimler yaşamış olabilirim ama bunların benim için mazide kaldığını defalarca söyledim. Kendisine hiçbir kinim yok. Her ne sebeple olursa olsun haksız bir mağduriyet yaşamasına razı gelemem.” şeklinde konuşan Aygün Aydın, Sabancı'nın kendisi hakkında kullandığı 'yalnızca bir kere gördüğüm' sözlerine tepki gösterdi.

Aydın, sosyal medyada yaptığı sert çıkışla gündeme oturdu:

“Beni hayatında sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini eşekler tepsin.”

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
