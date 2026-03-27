Hakan Sabancı’nın İfadesindeki “Bir Kez Gördüm” Sözleri Aygün Aydın’ı Çileden Çıkardı!

Aydın’ın, Sabancı’nın Bebek Otel’in rooftop kısmında yasaklı madde kullandığını gördüğüne dair beyanı sorulduğunda Sabancı bu iddiayı kesin bir dille reddetti. “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiç gitmedim” diyerek iddiayı kabul etmediğini belirtti.

Kanlıca’daki yalısında yasaklı madde kullanıldığı yönündeki iddiaya da yanıt veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve bu buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ifade etti. Sabancı, bu görüşmede herhangi bir yasaklı madde kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.

“Geçmişte yalnızca bir kez gördüğüm, sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığım bir kişidir. Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır.” sözleri sonrası Aygün Aydın'dan yanıt geldi.