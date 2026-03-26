Okan Kurt Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine Katıldı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2026 - 15:58

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, bu kez spor gündemiyle adından söz ettirdi. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerine katılan Okan Kurt’u, eski eşi Demet Akalın izleyiciler arasından destekledi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, inişli çıkışlı ilişkilerine rağmen bağlarını koparmayan nadir isimlerden.

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evlilik, ayrılık ve yeniden bir araya gelme süreçleriyle uzun süre gündemde kalmışlardı. Ancak tüm yaşananlara rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikili, bugün hâlâ birliktelikleri ve destekleriyle dikkat çekiyor.

Bunun en son örneği ise Okan Kurt’un katıldığı önemli organizasyonda ortaya çıktı. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri, 25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonda yarışan isimlerden biri de Okan Kurt oldu.

Sahneye fit ve iddialı fiziğiyle çıkan Kurt, performansının yanı sıra görünümüyle de dikkat çekTürkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerine katılan Kurt’u, Demet Akalın izleyiciler arasından yalnız bırakmadı.

Okan Kurt’un yarışmadaki performansı kadar fiziği de gündem oldu.

Sahneye çıktığı anlarda dikkat çeken kaslı görünümü, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Birçok kullanıcı “Bu nasıl değişim!”, “Resmen bambaşka biri olmuş” yorumları yaparken, Kurt’un fit hali görenleri şaşırttı.

Hem sahnedeki performansı hem de Demet Akalın’ın desteğiyle geceye damga vuran Okan Kurt, görünümüyle dikkat çekti.

Okan Kurt, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kaslı pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. “Benim de kendime göre hayallerim var” notunu düştüğü paylaşım kısa sürede gündem olurken, en dikkat çeken yorum ise yine Demet Akalın’dan gelmişti.

Akalın, eski eşinin fit vücuduna kayıtsız kalamayarak “Senin rüyanı... lan! Sen bir eve gel bakayım.” sözleriyle yorum yapmış, bu çıkışıyla takipçilerini kahkahaya boğmuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
