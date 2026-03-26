Okan Kurt Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine Katıldı

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evlilik, ayrılık ve yeniden bir araya gelme süreçleriyle uzun süre gündemde kalmışlardı. Ancak tüm yaşananlara rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikili, bugün hâlâ birliktelikleri ve destekleriyle dikkat çekiyor.

Bunun en son örneği ise Okan Kurt’un katıldığı önemli organizasyonda ortaya çıktı. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri, 25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonda yarışan isimlerden biri de Okan Kurt oldu.

Sahneye fit ve iddialı fiziğiyle çıkan Kurt, performansının yanı sıra görünümüyle de dikkat çekTürkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerine katılan Kurt’u, Demet Akalın izleyiciler arasından yalnız bırakmadı.