Aygün Aydın, Hakan Sabancı ve Eski Sevgilisi Hande Erçel'in Gözaltına Alınması Hakkında Konuştu!

'Ben kimsenin zor durumundan keyif duyacak biri değilim.

Eski erkek arkadaşımla geçmişte kötü deneyimler yaşamış olabilirim ama bunların benim için mazide kaldığını defalarca kere söyledim. Kendisine artık hiçbir kinim ve ithamım olmamakla birlikte her ne sebeple olursa olsun haksız bir mağduriyet yaşamasına asla razı gelemem kendisine ve ailesine bu zor süreçle ilgili sabır ve kolaylıklar diliyorum.

Eski rol arkadaşımın listeye girmesine her ne sebeple olursa olsun çok üzüldüm onunla çalışırken böyle şeylere tenezzül ettiğine hiç şahit olmadım. Kendisi bizi yurt dışında temsil eden çok başarılı bir insan umarım bu kötü süreci kolaylıkla atlatır.

Kedili paylaşımım tamamen bir tesadüf haber saatinden çok önce yapmıştım. Lütfen her ne kadar magazinel olarak kulağa keyifli gelse de böyle ciddi meselelerde yanlış algı oluşturup beni hedef hâline getirmeye çalışmayın.'