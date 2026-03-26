Aygün Aydın, Hakan Sabancı ve Eski Sevgilisi Hande Erçel'in Gözaltına Alınması Hakkında Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2026 - 13:20

Gözaltı haberleriyle gündeme gelen Hakan Sabancı ve Hande Erçel cephesinin ardından gözler bir anda eski defterlerin en çok konuşulan ismine çevrildi. Bir dönem Sabancı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle hafızalara kazınan Aygün Aydın, sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Aydın, hakkında oluşan algıyı kırmak için uzun bir açıklama yaparak Hakan Sabancı ve Hande Erçel hakkında konuştu.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hakan Sabancı ile oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık konuşulan Hande Erçel, bu kez farklı bir gündemle anıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında her iki ismin de adının geçtiği öğrenildi. Hakan Sabancı gözaltına alınırken yurt dışında bulunan eski sevgilisi Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıktı.

Öte yandan geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aynı dosyada anılması, magazin gündeminde büyük ses getirdi.

Bunun üzerine Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'ın sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekmişti.

Aygün Aydın yaptığı paylaşımların gündem olmasının ardından hem Hakan Sabancı hem de Hande Erçel hakkında açıklama yaptı.

'Ben kimsenin zor durumundan keyif duyacak biri değilim.

Eski erkek arkadaşımla geçmişte kötü deneyimler yaşamış olabilirim ama bunların benim için mazide kaldığını defalarca kere söyledim. Kendisine artık hiçbir kinim ve ithamım olmamakla birlikte her ne sebeple olursa olsun haksız bir mağduriyet yaşamasına asla razı gelemem kendisine ve ailesine bu zor süreçle ilgili sabır ve kolaylıklar diliyorum.

Eski rol arkadaşımın listeye girmesine her ne sebeple olursa olsun çok üzüldüm onunla çalışırken böyle şeylere tenezzül ettiğine hiç şahit olmadım. Kendisi bizi yurt dışında temsil eden çok başarılı bir insan umarım bu kötü süreci kolaylıkla atlatır.

Kedili paylaşımım tamamen bir tesadüf haber saatinden çok önce yapmıştım. Lütfen her ne kadar magazinel olarak kulağa keyifli gelse de böyle ciddi meselelerde yanlış algı oluşturup beni hedef hâline getirmeye çalışmayın.'

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
