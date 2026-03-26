Hayatını Kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın Annesinden Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Ayakçı" Sözlerine Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2026 - 14:28

Ümraniye’de yaşanan ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın yankıları sürerken, gündemi sarsan bir detay daha ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kundakçı hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekmişti. Bu sözlere en sert yanıt ise acılı anneden geldi. Oğluna yönelik bu ifadeye kayıtsız kalamayan anne ATV'den Özlem Aktay'a konuştu.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve saldırıyı gerçekleştiren Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 7'si tutuklandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyete verdiği ifadede 21 yaşındaki Kundakçı hakkında 'Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Samimiyetimiz de vardı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk' dedi.

Bu ifadelerin üzerine Canbay da tepki göstermiş, 'Kubilay Kaan Kundakçı'nın benim öz kardeşimden hiçbir farkı yok. Olaydan önce hep birlikte yemekteydik. Çocuğa ayakçı diyor. Allah'tan korkunuz yok mu sizin. O çocuk senin engelli kardeşini sırtında taşıdı. Gözlerimle hatırlıyorum yemin ediyorum sırtında taşıdı. Hiç mi ölüye saygınız yok? Bu çocuk düğünlerimize geldi, cenazelerimize geldi. Bu çocuk bizimle tatillerimize geldi. Bu çocuk seni aldı İstanbul'dan Fethiye'ye konsere götürdü tek başına. Bu ayakçılık değil, kardeşlik' demişti.

21 yaşında hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı hakkında kullanılan "ayakçı" ifadelerine annesi Ülker Kundakçı'dan yanıt geldi.

ATV'den Özlem Aktay'a konuşan acılı anne,  'Türkiye'deki bütün annelere, bir çocuk 'ayakçı' olursa, o Aleyna kendini bir halt zannediyor ya, kendini çok önemli bir vasfı olan birisi zannediyor ya. Çocuğum onun neden 'ayakçısı' olsun? Çocuğum ona kardeşlik yapmış, gezdirmiş... Bunu konuşurken ne düşündü acaba? İnsan kendini bu kadar aşağılar mı? Benim gözümde çöp kadar değeri olmayan bir kadın. Oğlum da onu ne kadar seviyordu.' ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
