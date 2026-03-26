Hayatını Kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın Annesinden Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Ayakçı" Sözlerine Tepki!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyete verdiği ifadede 21 yaşındaki Kundakçı hakkında 'Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Samimiyetimiz de vardı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk' dedi.

Bu ifadelerin üzerine Canbay da tepki göstermiş, 'Kubilay Kaan Kundakçı'nın benim öz kardeşimden hiçbir farkı yok. Olaydan önce hep birlikte yemekteydik. Çocuğa ayakçı diyor. Allah'tan korkunuz yok mu sizin. O çocuk senin engelli kardeşini sırtında taşıdı. Gözlerimle hatırlıyorum yemin ediyorum sırtında taşıdı. Hiç mi ölüye saygınız yok? Bu çocuk düğünlerimize geldi, cenazelerimize geldi. Bu çocuk bizimle tatillerimize geldi. Bu çocuk seni aldı İstanbul'dan Fethiye'ye konsere götürdü tek başına. Bu ayakçılık değil, kardeşlik' demişti.