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Şaşkına Çeviren Görüntü! Dürümü Çiğnemeden Yutan Adamın Görüntüsü Gündem Oldu

Şaşkına Çeviren Görüntü! Dürümü Çiğnemeden Yutan Adamın Görüntüsü Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 14:50

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Sosyal medyada 'Erkan abi' olarak bilinen vatandaşın dürümü çiğnemeden yuttuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. 20 saniyede bir dürümü bitiren Erkan'ın dürümü 3 parça halinde yuttuğunu gören izleyiciler hayrete düştü. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta '01erkanabi' adıyla içerik üreten bir kişi dürüm yeme görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta '01erkanabi' adıyla içerik üreten bir kişi dürüm yeme görüntülerini paylaştı.

20 saniyede neredeyse bütün olan dürümü üç parçada yiyen adamın görüntülerini izleyenler hayrete düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

20 saniyede neredeyse bütün olan dürümü üç parçada yiyen adamın görüntülerini izleyenler hayrete düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte görüntüler; 🎥 👇

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