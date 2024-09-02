Şaşkına Çeviren Görüntü! Dürümü Çiğnemeden Yutan Adamın Görüntüsü Gündem Oldu

İyi ki Büyük Değiller: Makro Lensle Çekilen Karıncanın Korkutucu Görüntüsü

'Öncesi' ve 'Sonrası' Fotoğrafı Gündem Oldu: Burun Ameliyatı Olan Gencin Yüzündeki Değişim Hayrete Düşürdü