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Sincan Belediyesi, Müşterilerin Çantasını Bantlayan Zincir Markete İnceleme Başlattı

Sincan Belediyesi, Müşterilerin Çantasını Bantlayan Zincir Markete İnceleme Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 18:14
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Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir market, hırsızlığı önleme gerekçesiyle müşterilerin çanta ve poşetlerini bantlayıp alışveriş alanındaki küçük dolaplara bıraktırdı. Yoğun şikâyetler üzerine Sincan Belediyesi harekete geçti ve zabıta ekipleri işletmede saha incelemesi başlattı. Belediye, mevzuat çerçevesinde idari ve cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı. Marketin bir ay önce, bir yıl içinde dört kez dara almadan ürün sattığı gerekçesiyle bir günlüğüne mühürlendiği de aktarıldı.

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Çanta ve poşetler bantlanıp market içindeki küçük dolaplara bırakıldı

Çanta ve poşetler bantlanıp market içindeki küçük dolaplara bırakıldı

Haberlere göre markette, müşterilerin çanta ve poşetleri hırsızlığı önleme gerekçesiyle bantlandı. Müşterilerin çantalarıyla alışveriş alanına girmesine izin verilmedi; eşyalarını alan içine yerleştirilen küçük dolaplara bırakmaları istendi.

Uygulama alışverişe gelenler arasında yoğun şikâyete yol açtı. Şikâyetlerin ardından Sincan Belediyesi devreye girdi, zabıta ekipleri de işletmede tespit ve inceleme çalışmalarına başladı. İşletmenin konuya dair bir açıklaması haberlerde yer almadı.

Belediye: Hiçbir işletme müşterinin onurunu hiçe sayan önlem uygulayamaz

Belediye: Hiçbir işletme müşterinin onurunu hiçe sayan önlem uygulayamaz

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, uygulamayı vatandaşı 'potansiyel şüpheli' ilan etmek olarak niteledi. Ocak'a göre markası, büyüklüğü ya da şube sayısı ne olursa olsun hiçbir ticari işletme, vatandaşın onurunu hiçe sayan güvenlik tedbirleri uygulayamaz. Ticari faaliyetleri desteklediklerini belirten Ocak, hırsızlıkla mücadelenin alışverişe gelenleri baştan şüpheli saymayı gerektirmediğini söyledi ve şu sözleri kullandı: 'Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir.'

Belediye, mevzuat ve yetki sınırları içinde idari ve cezai yaptırım uygulayacağını duyurdu. Konunun hukuki boyutunun değerlendirilmesi için yetkili resmi kurumlara bildirim yapılacağı ve yazışma yürütüleceği de aktarıldı.

Haberlerde işletmenin geçmişine de dikkat çekildi: Market, yaklaşık bir ay önce bir yıl içinde dört kez dara almadan ürün sattığı gerekçesiyle bir gün süreyle mühürlenmişti. Dara, ürün tartılırken ambalajın ağırlığının düşülmesi anlamına geliyor; yani dara alınmadığında ambalajın ağırlığı da ürün fiyatına yansıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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