Sincan Belediyesi, Müşterilerin Çantasını Bantlayan Zincir Markete İnceleme Başlattı

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, uygulamayı vatandaşı 'potansiyel şüpheli' ilan etmek olarak niteledi. Ocak'a göre markası, büyüklüğü ya da şube sayısı ne olursa olsun hiçbir ticari işletme, vatandaşın onurunu hiçe sayan güvenlik tedbirleri uygulayamaz. Ticari faaliyetleri desteklediklerini belirten Ocak, hırsızlıkla mücadelenin alışverişe gelenleri baştan şüpheli saymayı gerektirmediğini söyledi ve şu sözleri kullandı: 'Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir.'

Belediye, mevzuat ve yetki sınırları içinde idari ve cezai yaptırım uygulayacağını duyurdu. Konunun hukuki boyutunun değerlendirilmesi için yetkili resmi kurumlara bildirim yapılacağı ve yazışma yürütüleceği de aktarıldı.

Haberlerde işletmenin geçmişine de dikkat çekildi: Market, yaklaşık bir ay önce bir yıl içinde dört kez dara almadan ürün sattığı gerekçesiyle bir gün süreyle mühürlenmişti. Dara, ürün tartılırken ambalajın ağırlığının düşülmesi anlamına geliyor; yani dara alınmadığında ambalajın ağırlığı da ürün fiyatına yansıyor.