Sincan Belediyesi, Müşterilerin Çantasını Bantlayan Zincir Markete İnceleme Başlattı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir market, hırsızlığı önleme gerekçesiyle müşterilerin çanta ve poşetlerini bantlayıp alışveriş alanındaki küçük dolaplara bıraktırdı. Yoğun şikâyetler üzerine Sincan Belediyesi harekete geçti ve zabıta ekipleri işletmede saha incelemesi başlattı. Belediye, mevzuat çerçevesinde idari ve cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı. Marketin bir ay önce, bir yıl içinde dört kez dara almadan ürün sattığı gerekçesiyle bir günlüğüne mühürlendiği de aktarıldı.
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Çanta ve poşetler bantlanıp market içindeki küçük dolaplara bırakıldı
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Belediye: Hiçbir işletme müşterinin onurunu hiçe sayan önlem uygulayamaz
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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