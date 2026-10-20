Bir Kadın Instagram Paylaşımı İçin Sokaktan Topladığı Yaprakları Bahçeye Serpiştirdi

Günümüzde pek çok kişi sosyal medyada paylaşmak için etkinlikler yapıyor, hatta bazen sadece paylaşım yapabilmek için sosyalleşiyor. Bu yüzden karşımıza çıkan görüntülerin arka planında nasıl hazırlıkların yapıldığını bilmiyoruz ve gerçek çoğu zaman görünenden çok farklı olabiliyor.

Bir kadın, Instagram'a post çıksın diye sokaktan yaprak topladı. Poşetle taşıdığı yaprakları bahçenin zeminine ve çimlerin üzerine tek tek serpiştirerek kendisine güzel bir sonbahar atmosferi oluşturdu. Fotoğraflar çekildikten sonra yaprakları yeniden toplamaya başlayan kadının hali, izleyenleri hem güldürdü hem de yeni sosyal medya gerçeği üzerine düşündürdü.

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