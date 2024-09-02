GTA: Vice City'nin Unutulmaz Karakteri Tommy Vercetti İçin Lokma Dağıttılar
GTA: Vice City'nin Unutulmaz Karakteri Tommy Vercetti İçin Lokma Dağıttılar
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GTA: Vice City'nin en az oyun kadar unutulmaz karakteri Tommy Vercetti ile ilk tanışmamızın üzerinden 22 yıl geçtiğine inanabiliyor musunuz?
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Bir grup arkadaş da efsaneler efsanesi Tommy Vercetti'nin ruhu için lokma dağıtarak işi bir üst boyuta taşıdılar!
Ne diyelim, herkesin bir eksiği oluyor işte. 🥀
Bunu tekte geçen cindir zaten.
🫡
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