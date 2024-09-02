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GTA: Vice City'nin Unutulmaz Karakteri Tommy Vercetti İçin Lokma Dağıttılar

GTA: Vice City'nin Unutulmaz Karakteri Tommy Vercetti İçin Lokma Dağıttılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 14:22

Bırakın GTA serisini, tüm oyun dünyasının en ikonik ve unutulmaz karakterlerinden olan Tommy Vercetti'nin ruhuna lokma dağıtan arkadaş grubu efsaneyi müthiş bir yolla andılar.

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GTA: Vice City'nin en az oyun kadar unutulmaz karakteri Tommy Vercetti ile ilk tanışmamızın üzerinden 22 yıl geçtiğine inanabiliyor musunuz?

GTA: Vice City'nin en az oyun kadar unutulmaz karakteri Tommy Vercetti ile ilk tanışmamızın üzerinden 22 yıl geçtiğine inanabiliyor musunuz?

2022 yılında piyasaya sürülen ve hala unutulmaz olan GTA: Vice City'nin ketum ve karizmatik karakteri Tommy Vercetti her şeyi ile bir ikon desek yeridir!

Bir grup arkadaş da efsaneler efsanesi Tommy Vercetti'nin ruhu için lokma dağıtarak işi bir üst boyuta taşıdılar!

Ne diyelim, herkesin bir eksiği oluyor işte. 🥀

Ne diyelim, herkesin bir eksiği oluyor işte. 🥀
twitter.com

Bunu tekte geçen cindir zaten.

Bunu tekte geçen cindir zaten.
twitter.com

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twitter.com

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