Şanlıurfa’da Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebek Acil Çağrı Merkezi'nin Soğukkanlı Müdahalesiyle Kurtarıldı

Şanlıurfa’da, 30 günlük bir bebek, emzirilmesi sırasında boğulma tehlikesi geçirdi. Gözyaşları içerisinde 112'yi arayan anneyi acil servis çalışanları sakinleştirdi. Bebeği boğulma tehlikesi yaşarken bulan anne, 112 acil servis çalışanlarının direktiflerini hızlıca uygulayarak bebeğini hayata döndürmeyi başardı.
O anlar, gözyaşlarını tutamayan anne ve acil servis çalışanları arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
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Acil servis çalışanı ATT Zehra Tankuş, sakin ve soğukkanlı tavırlarıyla anneye adım adım yardımcı oldu.
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Acil sağlık hizmeti veren ATT Zehra Tankuş, yaptığı açıklamada, "Anne bana güvendi ve birlikte başardık. Bu bizim için gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı.
O anlar👇📹
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