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Şanlıurfa’da Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebek Acil Çağrı Merkezi'nin Soğukkanlı Müdahalesiyle Kurtarıldı

Şanlıurfa’da Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebek Acil Çağrı Merkezi'nin Soğukkanlı Müdahalesiyle Kurtarıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 16:20

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Şanlıurfa’da, 30 günlük bir bebek, emzirilmesi sırasında boğulma tehlikesi geçirdi. Gözyaşları içerisinde 112'yi arayan anneyi acil servis çalışanları sakinleştirdi. Bebeği boğulma tehlikesi yaşarken bulan anne, 112 acil servis çalışanlarının direktiflerini hızlıca uygulayarak bebeğini hayata döndürmeyi başardı.

O anlar, gözyaşlarını tutamayan anne ve acil servis çalışanları arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

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Acil servis çalışanı ATT Zehra Tankuş, sakin ve soğukkanlı tavırlarıyla anneye adım adım yardımcı oldu.

Acil servis çalışanı ATT Zehra Tankuş, sakin ve soğukkanlı tavırlarıyla anneye adım adım yardımcı oldu.

Bebeğin hayatını kurtaran sağlık çalışanları, bu tür durumların soğukkanlılık ve doğru müdahale ile çözülebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Acil sağlık hizmeti veren ATT Zehra Tankuş, yaptığı açıklamada, "Anne bana güvendi ve birlikte başardık. Bu bizim için gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı.

Acil sağlık hizmeti veren ATT Zehra Tankuş, yaptığı açıklamada, "Anne bana güvendi ve birlikte başardık. Bu bizim için gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı.

Bu olay, acil müdahale gerektiren durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kritik rolünü bir kez daha gösterdi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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