Şakir Paşa Ailesi'ne Yayın Durdurmadan Müge Anlı'nın Sinirine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şakir Paşa Ailesi'ne Yayın Durdurmadan Müge Anlı'nın Sinirine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de erkekler elemesi yapıldı. Mehmet ve Efecan arasında oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu akşam kim elendi?
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Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin kadın-erkek ilişkilerine dair sorularına yanıt veriyor. Ezmeci'ye bu defa kocasından yakından bir kadın sitemde bulundu. Detaylar içeriğimizde!
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı andan itibaren gündemden düşmüyor. Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikâyesini ele alan dizi hakkında Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları mahkemeye başvurmuştu. Söz konusu davada yayın durdurma kararı alındı.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın geçtiğimiz sezonlarında Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, Gülcan Tarımoğlu'na konuştu. Özkaya, ilk başlarda Ferit karakterinden daha fazla sevilip yakışıklı bulunduğunu söyledi. Karakterinin daha sonra değiştiğini belirten Özkaya'nın söylemleri şaşırttı.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Cilasun, Uzak Şehir çekimleri için uzun süredir Mardin, Midyat'ta! Bu durumu fırsat bilen Cilasun, takipçilerine kurşun döktürebileceği bir yer sordu.
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2022 yılında hayata gözlerini yuman sinema efsanesi Fatma Girik, 90'lı yıllarda bambaşka bir personayla karşımıza çıkmıştı. Söz Fato'da programını sunan Fatma Girik, ele alınması zor konuları işleyip elindeki mikrofonuyla girdiği adalet arayışında hepimizi ekrana kilitliyordu. Biz de bu unutulmaz programdan akılda kalanları derledik...
Son yıllarda ekranlarda artış gösteren ve kimlerin izlediğini asla bilmediğimiz yemek programları, yeni gelinlerin yarıştığı formatlar nereden çıkmış olabilir? Yemek ve gelin programlarının tamamı gündüz kuşağında yayınlanıyor. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Üstelik bu tip içerikler kadın programları başlığı altında toplanıyor. Neden? Erkekler yemek yarışması izlemiyor mu? Tüm bu aklınızdan geçen sorulara yanıt bulabileceğiniz, yemek yarışmalarının ve gelinleri konu olan programların izleyiciye verdiği gizli mesajları fark edebileceğiniz içeriğimizi sizlerle buluşturuyoruz!
Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayına katıldı. Annenin sürekli, Mahir'in eşinden çocuk yapan diğer oğlu Umut'u savunması herkesin sinirlerini bozdu. Bugünkü programda da Müge Anlı artık çıldırdı. Annenin Umut'u ve Çiğdem'i savunması üzerine ünlü sunucu 'RTÜK olmasa söylenecek çok şey var. Sonu kafiyeli.' diye gönderme yaptı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında yaşananlar sık sık gündeme yerleşiyor. Yine canlı yayında böyle bir an gerçekleşti. Yayına bağlanan kadının yatak odası itirafı herkesi şoke etti. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda yaşananlara gelin birlikte bakalım...
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Hikayeye göre Bahar ve Timur hamile bir kadını ameliyata almıştı. Ancak kadının canı söz konusuydu ki Bahar, bebeği kurtarmak için hızlı karar verilmemesini savundu. Ancak Timur 'Duygularını işine karıştırma.' diyerek annenin sağlığını önemsedi. O anlarda yapılan 'annelik vurgusu' sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyenler tepki gösterdi.
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ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz'in partneri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, hepimizi oyunculuğu ile etkilemeye devam ediyor. Kardeşlerim dizisiyle tanınan güzel oyuncu, yeni dizisinde de fırtınalar estiriyor. Onu özel hayatıyla daha çok tanımak isteyenler için küçüklüğünden bazı görüntülere ulaştık. Zamanında Karadayı dizisinde oynayan Coşkun, meğer küçücük bir kızmış! İşte o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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